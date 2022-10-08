ЕАЭС успешно противостоит беспрецедентным вызовам коллективного Запада

МОСКВА. 7 ОКТЯБРЯ - 7 октября в "Президент-отеле" в Москве состоялся Евразийский деловой форум "Интеграция", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пленарное заседание форума прошло в формате открытого бизнес-диалога с акцентом на поиск прорывных проектов и бизнес-идей в сложившихся экономических условиях.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, модератор дискуссии Сергей Глазьев, Евразийский экономический союз успешно прошел через пандемические испытания и сегодня успешно развивается, несмотря на санкции в отношении Беларуси и России. Он добавил, что утвержденная в 2020 году главами государств ЕАЭС "Стратегия-2025" реализуется строго по плану.

Наше интеграционное объединение зарекомендовало себя как эффективное, сочетающее конкурентные преимущества стран-участниц. Не теряя темпов, мы успешно развиваем взаимную торговлю. Растет и торговля со странами вне ЕАЭС - в прошлом году экспорт вырос почти в полтора раза, в этом году также ожидаем рост. Несмотря на санкции, внешняя торговля в этом году просела не так сильно, мы быстро наращиваем торговлю с южными и восточными соседями, особенно с Китаем и Индией", - сказал Сергей Глазьев.

По словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, экономика стран ЕАЭС работает в беспрецедентно сложных условиях в связи с санкциями и другими недружественными действиями в отношении государств и предприятий союза. В этой ситуации надо находить новые варианты развития экономик. И прежде всего обратить внимание на инвестиционную деятельность.

Кредитные ресурсы дорогие, и их мало. Основные фонды стареют, новых мало. Если не изменить ситуацию, завтра будет еще хуже. Комиссия подготовила конкретные предложения по мерам поддержки и финансирования кооперационных проектов в ЕАЭС. Полагаем, что нужно серьезное субсидирование процентных ставок по кредитам. Мы предлагаем интеграционными проектами считать 3+, то есть представители трех государств как минимум должны участвовать в этих проектах. Можно направить на эти цели порядка 10% от взимаемых специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. В прошлом году эта сумма составила порядка 200 млн долларов. Надо определить приоритетные отрасли и виды деятельности, и в первую очередь обратить внимание на микроэлектронику, фармацевтическую промышленность, авиастроение", - заявил глава Коллегии ЕЭК.

Вторым фактором ускорения экономического роста, по мнению Михаила Мясниковича, является стимулирование научно-технологического развития.

Чтобы эффективно торговать, надо иметь конкурентоспособные товары, в основе которых - новые технологии, а их создание требует фундаментальных знаний", - заявил он.

Третьим ключевым направлением Михаил Мясникович назвал формирование Большого евразийского партнерства и объединение усилий с Шанхайской организацией сотрудничества по развитию транспортно-логистической сферы.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в свою очередь заявил об интенсификации взаимодействия бизнес-сообщества с ЕЭК, особенно в работе над созданием евразийских компаний.

Проработка правового статуса евразийских корпораций в формате 3+ позволит сформировать новый класс юрлиц, которые смогут реализовывать сложные, но перспективные высокотехнологичные проекты, например в области микроэлектроники", - подчеркнул Александр Шохин.

Он также высказал мнение, что нужно максимально быстро оцифровать платежно-расчетные отношения и пилотировать новые платежные инструменты.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов подробно остановился на формировании единой системы таможенного транзита в ЕАЭС.

Проект соглашения мы подготовили, к концу года направим его в страны, чтобы все заинтересованные органы могли подключиться к этой работе", - сказал Максат Мамытканов.

Он добавил, что ЕЭК ведет системную работу по внесению поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, в том числе в части регулирования электронной торговли.

Наша главная задача - цифровизация всех таможенных процессов. Это тот механизм, за счет которого мы будем и дальше двигать интеграцию", - выразил уверенность министр ЕЭК.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Ивин в свою очередь выделил три ключевых таможенных направления: активизация работы по внесению поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС, развитие транзитного потенциала ЕАЭС и выработка единых мер регулирования экспорта.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев заявил, что фундаментальной основой процветания и благополучия стран союза должны стать энергомощности и транспортные коридоры.

Важно сфокусироваться на комбинированных транзитных транспортных коридорах Восток - Запад, в направлении Ближнего Востока, Индии, расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, проработать вопрос использования инфраструктурного потенциала в пределах транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского маршрута", - считает министр ЕЭК.

Министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко заявил о необходимости создания в ЕАЭС евразийской системы обеспечения качества продукции. По его словам, комиссия принимает серьезные меры, чтобы защитить рынок от опасной продукции. При этом необходимо консолидировать усилия всех стран союза.

Наша продукция должна быть не только безопасной, но и качественной, конкурентоспособной, чтобы она могла поставляться на рынки третьих стран", - сказал Виктор Назаренко.

Представители бизнеса высказали свои предложения по работе в сложившихся экономических условиях.

Генеральный директор АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром рассказал о развитии этого уникального интеграционного проекта Беларуси, Казахстана и России. В настоящее время компания имеет более 550 маршрутов, транзитное время между границами ЕАЭС с ЕС и КНР составляет шесть суток, при этом показатель сохранности грузов достигает 99,99%. Он добавил, что работа комиссии, в частности по внедрению навигационных пломб, значительно способствует развитию евразийской транспортной инфраструктуры.

Генеральный директор АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов обратил внимание на проблемы, возникшие с введением санкций, и возможности, которые в связи с этим открываются.

Внутренние водные пути открывают для нас огромные возможности. Мы начали проектирование контейнеровозов, которые позволят нам с юга Каспия до Санкт-Петербурга доставлять грузы за восемь дней", - отметил Алексей Рахманов.