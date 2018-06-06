ЕБРР договорился с китайской компанией о строительстве солнечной электростанции в Карагандинской области

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане, в рамках заседания Совета иностранных инвесторов было подписано соглашение о запуске совместного проекта Европейского банка реконструкции и развития и китайской компании Risen Energy по строительству солнечной электростанции в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

С китайской стороны соглашение подписал председатель компании Risen Energy Лин Хайфэн, с казахстанской - министр энергетики РК Канат Бозумбаев, сообщает портал Kazpravda.kz

"Если этот проект будет закончен, то мощность всех солнечных и других ветровых электростанций в Казахстане составит более 200 мегаватт. Сейчас мы с руководством ЕБРР договорились, что этим проектом ограничиваться не будем и начнем дальше работать по другим проектам", - сказал Канат Бозумбаев.

Проект является продолжением сотрудничества между ЕБРР и Министерством энергетики Казахстана в области развития ВИЭ в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2017 году.

"Также это первый совместный проект ЕБРР в области возобновляемой энергетики в Казахстане с китайской компанией Risen Energy. Он предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 40 мегаватт в Карагандинской области", - отмечается в пояснительных документах к соглашению.

Программа финансирования ЕБРР включает кредит в местной валюте на сумму до $22 млн в эквиваленте, кредит Фонда зеленых технологий (ФЗТ) на сумму до $5,8 млн и кредит до $4,2 млн по линии Фонда зеленого климата (ФЗК).

Строительством и эксплуатацией солнечной электростанции будут заниматься компания Risen Energy - ведущий китайский производитель солнечных батарей, который сейчас разрабатывает портфель солнечных проектов во всем мире. Новая солнечная электростанция позволит снизить выбросы СО2 на 55000 тонн в год, тем самым внесет вклад в выполнение национальных обязательств по снижению выбросов, говорится в сообщении.

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