ЕБРР выпустил первые облигации в национальной валюте, привязанные к ставке TONIA

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выпустил первые облигации в местной валюте с плавающей ставкой, привязанной индексу TONIA в тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба ЕБРР, подписка на трехлетние облигации, выставленные на аукционе по цене 100% на сумму 12,5 млрд тенге, была проведена на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Организатором размещения выступила Tengri Partners - диверсифицированная коммерческая банковская группа, базирующаяся в Центральной Азии.
По трехлетним облигациям выплачивается плавающий купон (с нулевым спредом) по безрисковой ставке TONIA, рассчитанной с использованием составного индекса TONIA (TCI)", - говорится в сообщении банка.
Выпуск ЕБРР - первая облигация, привязанная к новой ставке. TONIA и TCI были разработаны, с применением лучшего международного опыта, KASE при содействии Рабочей группы денежного рынка, в которую входят Национальный банк Казахстана, ЕБРР и ведущие финансовые институты страны. KASE осуществляет публикацию ставки и индекса.
TONIA является надежным эталоном, привязанным к ликвидному рынку сделок репо "овернайт" в тенге. В соответствии с рыночной практикой индексации транзакций по аналогичным безрисковым ставкам овернайт в других валютах, TONIA будет вычисляться ежедневно, а затем будет рассчитываться накопленная ставка в конце каждого процентного периода (каждые 3 месяца). Использование TCI упрощает вычисления и снижает риск операционной ошибки.
Ставка TONIA является важной составляющей долгового рынка Казахстана, используемой для построения кривой доходности государственных облигаций. Этот бенчмарк является надежным, репрезентативным и прозрачным индикатором для участников местного финансового рынка. Выпуск облигаций является признанием надежности TONIA как основного индикатора денежного рынка в Казахстане. KASE планирует продолжить реализацию мер, необходимых для развития долгового рынка и улучшения его ориентиров", - отметила заместитель председателя правления KASE Наталья Хорошевская.
Эта знаковая сделка будет стимулировать развитие рынка местной валюты в стране, и мы также планируем использовать TONIA в качестве базовой ставки ЕБРР при кредитовании в тенге. Выпуски такого рода облигаций от кредитора с рейтингом AAA, такого как ЕБРР, улучшат качество портфеля любого инвестора в Казахстане", - сказал в свою очередь глава ЕБРР в Казахстане Хусейн Озхан.
Как сообщалось ранее, за период деятельности ЕБРР в Казахстане профинансировано около 300 проектов на общую сумму свыше $10 млрд в таких приоритетных отраслях экономики, как финансы, инфраструктура, ЖКХ, энергетика, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и IT. По итогам 2021 года будут подписаны соглашения по реализации совместных проектов общим объемом $600 млн.
Также напомним, что летом этого года ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и Европейский банк реконструкции и развития подписали Соглашение о финансировании проекта TAZALYQ на сумму 80 млн долларов.