"Единое окно" для экспортеров "QazTrade" появилось в Казахстане

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане создано "единое окно" для экспортеров "QazTrade", которое будет выступать в роли агента между экспортером и государственными органами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства РК министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, в рамках единого окна сконцентрируют все меры поддержки экспортеров.

По словам министра, "QazTrade" раньше существовал как Центр развития торговой политики, в основном занимался аналитическими исследованиями. Сегодня на его базе планируется создать центр "единого окна" для экспортеров, чтобы люди могли обращаться туда, когда столкнуться с проблемами в торговой сфере. Упор будет сделан на цифровизации. Планируется производить электронный мониторинг цен.

"Торговые представительства Казахстана за рубежом будут являться "внешними офисами". До конца текущего года Казахстан планирует расширить сеть торговых представительств, которые будут открыты в КНР, Турции, Индии, Иране, Узбекистане, Афганистане, Польше и Чехии", - сказал Султанов.

QazTrade" будет также задействован в развитии региональной и приграничной торговли. Планируется на базе СПК создать региональные экспортные центры, деятельность которых будет координировать "QazTrade".

Б. Султанов также сообщил об утверждении дорожной карты по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг . В документе особое внимание уделяется адресно-направленному снижению барьеров при доступе товаров на зарубежные рынки, расширению линейки экспортных обработанных товаров, а также усилению финансовых и нефинансовых мер поддержки экспортеров.

В рамках дорожной карты запланировано предоставление более низких ставок кредитования малого и среднего бизнеса в отрасли машиностроения, предоставление крупным предприятиям обрабатывающей промышленности субсидирования кредитных ставок, организацию складов в третьих странах и взаимное признание стандартов и технических требований к строительным услугам со странами приоритетного и высокого интереса", - сказал министр торговли и интеграции РК.

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