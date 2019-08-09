Костанай. 8 августа. Kazakhstan Today - Единственная в Костанайской области мини-ферма по выращиванию шампиньонов расширяется за счет госгранта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в костанайском филиале Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", хозяйка единственной в регионе грибной фермы Елизавета Уалиахметова обратилась в палату предпринимателей области, где ей помогли составить бизнес-план. Свой проект девушка успешно защитила перед грантовой комиссией и получила 3 млн тенге через Фонд поддержки сельского хозяйства. Эти деньги пойдут на покупку кондиционеров, отопительного котла и другого оборудования.

Как отметили в НПП, в 2001 году костанаец Сергей Яковлев стал первопроходцем в выращивании шампиньонов в Казахстане. До Яковлева в Казахстане никто шампиньоны не выращивал, не было никакой документации, сертификации, оборудования специализированного не было. Костанайские грибы быстро нашли своего покупателя не только в родном городе, но и в столице. Они составили мощную конкуренцию привозным шампиньонам. Сейчас предприниматель отошел от дел и передал грибной бизнес дочери Елизавете Уалиахметовой.

Первое преимущество - наши шампиньоны не обработаны химией. Они недолго хранятся, но зато имеют настоящий грибной запах и вкус, чем обделены привозные шампиньоны. К тому же наша продукция дешевле за счет логистики. В зависимости от величины и внешнего вида мы продаем шампиньоны от 1200 до 1500 тенге за килограмм", - рассказывает Е.Уалиахметова.

Спрос есть на всю продукцию. Шампиньоны быстро разбирают кафе, магазины и рынки. Сейчас в теплицах идет ремонт, скоро в них появится новое оборудованиие.

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