Единые правила организации торговли разработают в Алматы

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Управление предпринимательства и инвестиций Алматы разрабатывает новые правила организации торговли и размещения сезонных (летних) площадок на территории Алматы, передает Kazakhstan Today.

Согласно закону РК " Об особом статусе города Алматы ", разрабатываются Правила организации торговли на территории Алматы, где планируется утвердить основные требования и критерии определения мест для установки нестационарных объектов торговли (НОТ), единый дизайн-код, а также механизм распределения мест предпринимателям", - сообщил на пресс-конференции руководитель управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин.

По его словам, в рамках Правил места для установки НОТ, в том числе передвижных фуд-траков, предлагается определять согласно заявкам предпринимателей, при соблюдении санитарных норм, с обязательным условием отсутствия вблизи коммерческих помещений с аналогичным видом продукции и оказываемых услуг.

На сегодняшний день из предложенных НПП "Атамекен" 250 земельных участков для установки НОТ по заявкам предпринимателей на первом этапе отобраны 85 участков, которые предлагается предоставить путем аукциона, а также прямым заключением договоров с отечественными товаропроизводителями для реализации СЗПТ", - отметил Оразалин.

Помимо этого, определяются порядка 50 мест по дислокации фуд-траков.

К объектам НОТ также относится и деятельность ярмарок. Основная цель данных ярмарок - прямые поставки продукции для населения от сельхоз- и отечественных товаропроизводителей. Сегодня ярмарки "выходного дня" функционируют в пяти районах города. В феврале текущего года планируется открытие дополнительно пять ярмарок.

По НОТ на частных земельных участках необходимо также обеспечить соблюдение единых требований согласно настоящих Правил уличной торговли", - сказал Оразалин.

Особое внимание также уделено деятельности сезонных (летних) площадок. В разрабатываемых Правилах будут прописаны основные требования к их размещению, обустройству и эксплуатации.

В акимате считают, что новые правила необходимы для обеспечения сохранности внешнего архитектурно-художественного облика города Алматы. Кроме того, они необходимы для учета требований безопасности, технических регламентов, СНиПов, ГОСТов.

Как отметил Оразалин, сезонные площадки могут быть размещены только при стационарных объектах питания. Данные требования относятся как к объектам, находящимся на территории госфонда, так и на частных земельных участках. Площадь сезонной площадки не может превышать площадь стационарного предприятия общественного питания, при котором она размещается.

Вместе с тем не допускается размещение сезонных площадок на остановочных пунктах городского наземного пассажирского транспорта; в зоне подземных и надземных пешеходных переходов; в 25-метровой зоне от технических сооружений метрополитена, в арках зданий, на цветниках, площадках (детских, спортивных, городских транспортных стоянок); на крышах жилых домов и их встроено-пристроенных помещений", - разъяснил он.

По данным ведомства, в 2019 году в городе насчитывалось порядка 270 летних площадок, из них - около 10% располагались на частных территориях, 90% - на территориях госфонда.

Согласно новым правилам, сезонные площадки, размещенные на территориях земель госфонда, предлагается устанавливать только из легких конструкций и временных сооружений.

По летним площадкам на частных территориях требования будут выдвигаться уже только к новым открывающимся объектам. Ранее установленные капитальные сооружения останутся без изменений, отметил Оразалин.

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