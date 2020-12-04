Эдуард Огай выбыл из состава акционеров АО "Казахалтын"

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - Эдуард Огай выбыл из состава акционеров АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын", владеющих 10 и более процентами акций компании, передает Kazakhstan Today.

С 27 ноября 2020 года Огай Э.В. выбыл из состава акционеров, владеющих десятью и более процентами акций компании", - сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно выписке из системы реестров акционеров АО "Казахалтын", по состоянию на 30 ноября 2020 года единственным лицом, которому принадлежат акции компании в количестве 5 и более процентов от общего числа размещенных акций, является АО "АК Алтыналмас". В его собственности находятся 111 858 434 простые акции компании (92,18% от общего количества размещенных акций).

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