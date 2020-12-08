Москва. 7 декабря. Kazakhstan Today - ЕЭК дополнительно рассмотрит вопрос о вывозе лома металлов из Казахстана железнодорожным транспортом. Такое решение было принято на прошлой неделе на заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС), передает Kazakhstan Today.

Рассмотрен вопрос ограничения на перемещение лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны ЕАЭС. Евразийской экономической комиссии поручено проработать вопрос дополнительно и доложить о результатах на следующем заседании ЕМПС", - проинформировали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Также, по информации ЕЭК, межправсовет утвердил перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах. В списке 12 позиций, включая 1 изъятие и 11 ограничений.

Главы правительств поручили Комиссии и государствам-членам продолжить работу над проектом изменений в техрегламент "О безопасности пищевой продукции". Изменения необходимы для урегулирования проблемы различной интерпретации результатов контроля остатков содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе переработанной.

Кроме того, был утвержден план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в ЕАЭС. Документ предполагает разработку и заключение международного договора в рамках ЕАЭС о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства в 2022 году.

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