МОСКВА. 22 ИЮЛЯ - ЕЭК и Исламская организация по продовольственной безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Документ подписали 22 июля в Евразийской экономической комиссии министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян и генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) Ерлан Байдаулет.

Меморандум определяет основные направления и мероприятия по развитию сотрудничества комиссии с ИОПБ, деятельность которой направлена на содействие развитию сельского хозяйства и повышение продовольственной безопасности в государствах Организации Исламского Сотрудничества. Среди направлений сотрудничества: содействие устойчивому развитию сельского хозяйства, сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Взаимодействие предполагает обмен информацией, опытом и знаниями, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Обеспечение продовольственной безопасности - это один из ключевых вопросов в национальных программах развития агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза, поэтому в интеграционной повестке ему уделяется особое внимание. Сейчас сотрудничество государств ЕАЭС со странами-участницами Организации Исламского Сотрудничества осуществляется в двустороннем формате. Полагаю, что подписанный сегодня меморандум придаст импульс расширению границ международной площадки для обсуждения вопросов аграрной политики, обмена опытом и лучшими передовыми практиками и технологиями", - отметил Артак Камалян.

Министр ЕЭК подчеркнул, что взаимодействие Комиссии с Исламской организацией по продовольственной безопасности позволит расширить соответствующую информационную базу и возможности торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и исламского мира, использовать накопленный сторонами опыт для более эффективного обеспечения продовольственной безопасности. Особенную значимость углубление взаимодействия приобретает в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам Артака Камаляна, именно сейчас вопросы обеспечения продовольствием, бесперебойных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания показали необходимость принятия оперативных решений и совместных усилий для устранения возникающих проблем.

Данный меморандум закладывает основы для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Одним из основных направлений нашей совместной работы станет содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сбалансированному развитию производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Для нас это очень важно. Мы также планируем сотрудничество в области так называемых в ЕАЭС чувствительных товаров (по определению в ИОПБ - стратегических товаров). Я думаю, что это принесет большой позитивный эффект, в том числе позволит стабилизировать цены на пищевых рынках, расширить обмен агро- и биотехнологиями", - подчеркнул генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет.

Комиссия совместно с экспертами стран Союза сформировала общие принципы и подходы к обеспечению продовольственной безопасности с учетом методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которые направлены на повышение уровня обеспеченности стран ЕАЭС сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, минимизацию рисков возникновения дефицита продовольственных товаров при форс-мажорах, а также импортозамещение ресурсов, используемых в АПК.

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