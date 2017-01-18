ЕЭК начала антидемпинговое расследование по гербицидам из Евросоюза

Москва. 18 января. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявляет о начале антидемпингового расследования в отношении гербицидов, ввозимых из Европейского союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.

С 2013 по 2015 годы объем импорта гербицидов из ЕС вырос на 9,5%, в первом полугодии 2016 года по сравнению с 1 полугодием 2015 года - на 10,5%. При этом на протяжении анализируемого периода доля импорта из ЕС в общем объеме импорта была значительной - в среднем 50%, передает Kazakhstan Today.

По информации ЕЭК, с июля 2015 по июнь 2016 годов гербициды из ЕС поставлялись по демпинговым ценам. Демпинговая маржа, по предварительным расчетам, составила 361,98%. На фоне существенного роста объемов демпингового импорта и значительного ценового занижения произошли негативные изменения в отрасли.

"На предприятиях ЕАЭС сократилось производство гербицидов на 3,3%, снизалась степень загрузки их производственных мощностей на 6,7 п.п. Предприятия были вынуждены сократить численность персонала, реализацию произведенного товара, что привело к сокращению доли товара, произведенного на территории стран ЕАЭС. Кроме того, предприятия зафиксировали снижение прибыли на 24,7% в первом полугодии 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года, а также уровня рентабельности продаж и рентабельности производства. Названные факты дают основание для начала антидемпингового расследования. Оно открыто по итогам рассмотрения заявлений ряда компаний России, Беларуси и Казахстана", - отметили в пресс-службе.

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