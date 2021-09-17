ЕЭК предлагает Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения

ДУШАНБЕ. 16 СЕНТЯБРЯ - На полях саммита глав государств-членов ШОС в Душанбе 16 сентября председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обменялись мнениями об активизации переговорного процесса по соглашению о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение о начале переговоров принято Высшим Евразийским экономическим советом еще в декабре 2016 года. Мы настроены на переход к непосредственным переговорам и их проведение в разумные сроки и надеемся, что Индия разделяет наше стремление как можно быстрее приступить к обсуждению наполнения будущего соглашения", - заявил Михаил Мясникович.

Индийская сторона подтвердила готовность к продолжению совместной работы, сообщает пресс-служба ЕЭК.

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