ЕЭК продлил Казахстану до 2025 года переход на новый техрегламент по молоку

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принято решение продлить для Казахстана переходный период по принятию требований к микробиологическим показателям к молоку-сырью до 1 января 2025, передает Kazakhstan Today.

Оптимальной для Республики Казахстан датой определено 1 января 2025 года. К этому времени страна выполнит все мероприятия, заложенные в соответствующей национальной дорожной карте, включая совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья. При этом произведенная по переходным требованиям молочная продукция (сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, используемые для производства молочных продуктов, за исключением питьевого и восстановленного молока, кисломолочной продукции, детского питания, твердых сыров, сливочного масла) будет обращаться только в Казахстане", - сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В Комиссии также отметили, что текущий уровень развития системы заготовки молока-сырья в молочной отрасли Казахстана не позволяет обеспечить выполнение требований техрегламента Союза "О безопасности молока и молочной продукции" по содержанию мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и соматических клеток с 1 января 2020 года.

Кроме того, Советом ЕЭК были рассмотрены вопросы в сферах развития евразийской экономической интеграции, функционирования внутреннего рынка, цифровизации экономик стран ЕАЭС, таможенно-тарифного регулирования, единого рынка услуг, конкуренции, налоговой политики, энергетики, таможенного и технического регулирования, международного сотрудничества и ряде других.

В частности, совет ЕЭК одобрил понижение с 5% до 0% ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС на оксиды и гидроксиды ванадия, которые используются для титановых сплавов, применяемых в авиакосмической промышленности.

Такая мера направлена на повышение конкурентоспособности титановых сплавов на основе ванадиевых лигатур, увеличение объемов их производства и уровня загрузки производственных мощностей предприятий государств-членов по изготовлению такой продукции", - пояснили в пресс-службе.

Также было принято решение о продлении действия нормы по содержанию массовой доли серы 1,5% в судовом топливе до 31 декабря 2023 года. Это решение относится к топливу, используемому на судах при внутренних водных перевозках в ЕАЭС.

Судовое топливо, обращающееся на рынке, должно соответствовать техрегламенту союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей, мазуту". Основной качественной характеристикой этих нефтепродуктов в соответствии с техрегламентом является массовая доля серы. Сейчас она не должна превышать 1,5%. Но с 1 января 2020 года это требование должно будет ужесточиться - не выше 0,5%, вне зависимости от того, на каких судах применяется это топливо. Поскольку изменение качественных характеристик судового топлива может привести к ряду негативных последствий, включая рост цен на него на 25-40%, банкротство судоходных компаний, участвующих во внутренней логистике стран ЕАЭС, с потерей рабочих мест и срывом навигации 2020 года в некоторых водных бассейнах, Совет ЕЭК посчитал такое нововведение в странах ЕАЭС преждевременным в отношении внутренних водных перевозок", - уточнила пресс-служба.

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