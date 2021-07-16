МОСКВА. 15 ИЮЛЯ - ЕЭК сформирует перечни предприятий, готовых к совместным кооперационным проектам в авиастроении. Сформировать такие документы Евразийской экономической комиссии поручили вице-премьеры стран Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подготовка единых перечней промышленных предприятий стран ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении, - это часть аналитической работы ЕЭК для выявления потенциально возможных новых кооперационных цепочек, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Формирование единых перечней - своего рода точка отсчета для запуска большой кооперационной работы по авиастроению в ЕАЭС. Этим шагом мы усилим информационное взаимодействие между предприятиями, работающими в сфере авиастроения ЕАЭС. Увидим их будущий потенциал, если компании решатся работать в единой производственной связке", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Министр ЕЭК обозначил возможные варианты дальнейшего расширения сотрудничества в сфере кооперации и акцентировал внимание на организации сборочных производств, организации и развитии системы сервисного обслуживания и ремонта авиационной техники, расширении применения произведенных в ЕАЭС комплектующих, а также освоении производства новых видов продукции в соответствии с потребностями предприятий авиационной промышленности.

В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать этот потенциал мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности. Нужно лишь объединить усилия", - заявил Артак Камалян.

Единые перечни будут сформированы на основании данных, предоставляемых уполномоченными органами государств Союза о производимых предприятиями товарах с указанием их кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, а также реквизитов и контактной информации самих предприятий-производителей. Единый перечень может стать катализатором для реализации совместных кооперационных проектов, а также помочь созданию в Союзе цепочек добавленной стоимости.

Единые перечни планируется опубликовать на официальном сайте Евразийского экономического союза. Документы будут постоянно дополняться.

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