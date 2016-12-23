ЕЭК усовершенствует методику распределение таможенных пошлин между государствами ЕАЭС

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ЕЭК усовершенствует методику распределение таможенных пошлин между государствами ЕАЭС23.12.2016
Экономика  09:06

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена усовершенствовать механизм распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Решение о методике расчета нормативов их распределения должно быть принято не позднее 2018 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Объем средств, перераспределяемый между бюджетами стран Союза, для многих из них довольно существенный, особенно, с учетом экономической ситуации. Такую работу мы считаем принципиально важной", - отмечает директор Департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе пояснили, что действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин были рассчитаны при присоединении к ЕАЭС Кыргызской Республики. Расчет производился с учетом методики, использованной в 2010 году при определении нормативов между первыми тремя государствами-членами Союза, а также принципа "государства-члены ЕАЭС как единое целое плюс новое государство". Согласно договоренностям о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС действующие нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены на три года с начала применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза. Таким образом, к августу 2018 года должно быть принято решение о методике расчета нормативов распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств ЕАЭС, а также произведен их расчет.

При разработке более совершенной методики комиссия намерена учесть лучшие международные практики и опыт других крупных интеграционных объединений, выявить зависимость между макроэкономическими показателями развития экономик стран ЕАЭС и суммой распределяемых между бюджетами ввозных таможенных пошлин. Не исключено, что показатели, на которых основывается методика расчета, будут расширены или пересмотрены. Также будут сформулированы рекомендации на случай присоединении к Евразийскому экономическому союзу новых членов, заключили в ЕЭК.
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