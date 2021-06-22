ЕЭК утвердила новую редакцию программы разработки межгосстандартов на пищевую продукцию

БРЕСТ. 21 ИЮНЯ - Коллегия Евразийской экономической комиссии 21 июня утвердила новую редакцию программы по разработке межгосударственных стандартов к техрегламенту "О безопасности пищевой продукции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Программа предусматривает разработку 58 новых межгосударственных стандартов: один из них закреплен за Беларусью, за Кыргызстаном - 18, за Казахстаном - 9, за Россией - 30, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Эти межгосударственные стандарты будут подготовлены для идентификации отдельных видов пищевой продукции (хлебобулочных и кондитерских изделий, мясной, овощной, чайной продукции и ряда других).

Кроме того, для проведения исследований при оценке соответствия требованиям техрегламента будут разработаны межгосстандарты на методы определения макро- и микронутриентов в БАДах, санитарно-паразитологической экспертизы для плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции, а также на методы определения антибиотиков, хлорорганических пестицидов, пробиотических микроорганизмов, ферропримесей в пищевой продукции.

Новая редакция программы также предусматривает внесение изменений в 45 межгосударственных стандартов, 44 из которых будут разработаны Россией и один - Беларусью.

Программа подготовлена в соответствии с предложениями стран ЕАЭС, а также с учетом реализации действующей редакции программы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства