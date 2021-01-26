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ЕЭК возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов

25.01.2021 7318
Москва. 25 января. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия возбудила дело в отношении группы компаний Alcon и ее дистрибьюторов в странах ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.
 
Решение о возбуждении дела принято на заседании ЕЭК по рассмотрению дела о нарушении общих правил конкуренции на трансграничном рынке реализации медицинских систем производства компании Alcon, сообщили в пресс-службе ЕЭК. 
 

По итогам завершившегося в конце прошлого года расследования на рынке медицинских изделий антимонопольный блок ЕЭК усмотрел признаки нарушения общих правил конкуренции со стороны группы компаний Alcon и её дистрибьюторов в государствах-членах Евразийского экономического союза", - утончили в Комиссии.

 
Принятое процессуальное решение позволит изучить все обстоятельства дела, исследовать имеющиеся доказательства, а также даст ЕЭК основания истребовать необходимые документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела.
 
Проведение очередного заседания комиссии запланировано во второй половине февраля этого года.
 

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