ЕЭК возбудила девять расследований в отношении нарушителей антимонопольного законодательства

Астана. 26 августа. Kazakhstan Today - Девять расследований возбудила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в отношении нарушителей антимонопольного законодательства, передает Kazakhstan Today.

Жалобы в наднациональный орган поступили в отношении производителей автомобилей, стального проката, трансформаторной стали и железобетонных шпал, рассказали на полях форума "Евразийской недели" члены ЕЭК.

За время своей работы ЕЭК рассмотрела 16 обращений субъектов на несправедливую конкуренцию. Среди них - заявление антимонопольного органа Армении на ряд российских авиалиний. В период закрытия КПП "Верхний Ларс" и остановки движения автотранспорта они резко подняли цены на авиабилеты.

"Сам факт возбуждения дела Евразийской комиссии и в случае с авиаперевозками, и в случае с трансформатором, то есть низкопробной трансформаторной сталью, где мы тоже возбудили дело, очень дисциплинирующее воздействует на участников рынка. Они очень быстро приходят к согласию с потребителем. Они готовы учесть пожелания потребителя. Сама угроза наказания - это уже очень хороший регулятор поведения на рынке", - заявил Алексей Сушкевич, директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК.

? хотя расследование ЕЭК еще не завершено, авиаперевозчики вернули цены на прежний уровень. Устранена ценовая дискриминация в отношении потребителя трансформаторной стали. Казахстанский бизнесмен подал в суд на крупную российскую компанию-поставщика комплектующих для его производства. ? добился снижения цены продукции.

Как отмечают члены комиссии, важное значение приобретает приведение национального законодательства по антимонопольному регулированию в соответствие с нормами ЕАЭС.

"Правило защиты конкуренции в Евразийском союзе предполагают тесное и равное партнерство комиссии антимонопольных органов в выявлении и пресечении нарушений. Мы можем достичь успеха только вместе и лишь в том случае, если национальные антимонопольные органы стран союза будут разделять нашу убежденность в конкуренции для евразийской интеграции", - прокомментировал член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов.

Обеспечение справедливой и честной конкуренции - еще и гарант большого будущего ЕАЭС, считают эксперты. Объединение расширяет границы своего влияния. Действует зона свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. ?дут переговоры по заключению подобных соглашений с Египтом, ?зраилем, ?ндией и Сингапуром.

"?нтенсивные переговоры. Семь раундов непростых переговоров. ?ран не является членом ВТО. Мы достаточно хороший сделали текст, где ?ран готов взять на себя очень большой пакет эквивалентных правил ВТО торговли", - отметила Вероника Никишина - член Коллегии по торговле ЕЭК.

Впрочем, защита конкуренции - не единственная тема дискуссий на полях "Евразийской недели". На Форуме также обсудили партнерство в области сельского хозяйства, логистики, энергетики и финансового рынка. Следующая деловая встреча евразийского масштаба пройдет в Ереване, пишет 24.kz

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