"Эйр Астана" и QAZAQ AIR заявили о необходимости прозрачного распределения авиатоплива

Астана. 23 января. Kazakhstan Today - Авиакомпании "Эйр Астана" и QAZAQ AIR уверены, что практика распределения авиатоплива, производимого отечественными нефтеперерабатывающими заводами, подрывает энергетическую безопасность Казахстана. Авиаперевозчики считают, что процедура распределения авиатоплива между казахстанскими авиакомпаниями непрозрачна и требует существенной корректировки, говорится в совместном пресс-релизе авиакомпаний.

В сообщении отмечается, что в 2008 году заключен меморандум "О партнерстве между авиакомпаниями, аэропортами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов и производителями нефтепродуктов по обеспечению внутреннего рынка авиационным керосином". В рамках этого меморандума ежегодно утверждается график закрепления авиакомпаний и аэропортов за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по поставке авиационного керосина. Согласно этому документу, в 2016 году при потребности в 570 тыс. тонн отечественными НПЗ было произведено для гражданской авиации только 155 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.

"В 2017 году Министерством энергетики РК планируется произвести для гражданской авиации 241 тыс. тонн авиатоплива, что составляет примерно 38% от требуемого объема. Основную роль в вопросе распределения этой 241 тыс. тонн между субъектами гражданской авиации играет Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК. 12 января 2017 года в рамках совещания под председательством главы КГА Б.К. Сейдахметова был утвержден график на 2017 год, лоббирующий интересы частных компаний в ущерб интересам государственных авиакомпаний", - заявили перевозчики.

По их информации, "для авиакомпании QAZAQ AIR графиком установлен объем авиатоплива, в среднем в два раза меньше необходимого, а для авиакомпании "Эйр Астана" - почти в три раза ниже требуемого. В то же время для авиакомпании "СКАТ" предусмотрен объем авиатоплива, превышающий необходимый".

В пресс-релизе отмечается, что "для "СКАТА" ресурсодержателем определено ТОО "Петросан", являющееся основным и стабильным производителем авиатоплива в Казахстане. Тогда как для "Эйр Астаны" и QAZAQ AIR КГА определяет около 10 различных ресурсодержателей, 70% из которых либо не осуществляют выработку авиатоплива, либо обладают его ограниченными объемами".

"В связи с этим авиакомпании "Эйр Астана" и QAZAQ AIR обращаются к руководству Министерства по инвестициям и развитию РК с требованием разработать простой и прозрачный механизм распределения отечественного авиационного топлива", - заключили перевозчики.

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