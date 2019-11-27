Актау. 26 ноября. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов рассказал о социально-экономическом развитии региона сегодня на брифинге в СЦК, передает Kazakhstan Today.

Экономическое развитие Мангистауской области за последние три года увеличилось на 3,7%, объем промышленного производства увеличился на 2,4 трлн тенге. Это 10% продукции страны (2-е место в стране после Атырау). Горнодобывающая промышленность составляет 90% промышленности региона. Объем добычи нефти составляет 15 млн тонн.

По словам акима области, вклад области в бюджет увеличился на 2,9%, до 445 млрд тенге. Планируется реализовать 10 крупных инвестиционных проектов на сумму 29 млрд тенге.

В настоящее время 5 проектов полностью работают. В частности, в специальной экономической зоне "Морской порт Актау" запущен специальный завод по производству гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии "Satex Chemi". ТОО "BEST-Group NS" успешно завершило строительство ветроэлектростанций. Кроме того, на экономическое развитие региона будет выделено 1,8 млрд долларов. Запущен проект по созданию совместной волоконно-оптической сети с Азербайджаном, которая будет проходить по дну Каспийского моря, а также начато строительство завода по производству метанола и олефинов.

Объем обрабатывающей промышленности составил 131 млрд тенге, а его доля в ВВП составила 5,7%. Согласно плану на 2022 год, этот показатель должен вырасти на 10-12%. Ожидается, что это окажет значительное влияние на динамичное развитие обрабатывающей промышленности.

По словам главы региона, в этом году в рамках программы "Нурлы жер" введена 961 тысяча квадратных метров жилья, и успешно реализуются жилищные сертификаты для обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения. В настоящее время в области реализуется 32 проекта на сумму 22 млрд тенге. Основной целью этих проектов является предоставление доступного жилья населению, включая уязвимые группы населения (дети-инвалиды, многодетные бедные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).

По данным акимата области, с момента запуска "Дорожной карты бизнеса - 2020", реализовано 935 проектов. Это оценивается в 87 млрд тенге. В этом году были субсидированы 170 проектов на сумму 4 млрд тенге. В результате было создано около 13 636 рабочих мест.

В этом году 2,2 млрд тенге будет выделено гражданам, заинтересованным в ведении бизнеса. На эти цели выделены микрозаймы. В рамках 279 новых проектов было создано 397 новых рабочих мест. По региональной программе "Нур Капитал" профинансировано 113 проектов, создано 932 рабочих мест. В результате работы по развитию малого и среднего бизнеса создано более 30 000 рабочих мест и уровень безработицы снизился до 4,8%.

Серикбай Трумов также сообщил, что строительство завода по водоснабжению "Каспий" позволит увеличить суточную производственную мощность до 40 тыс. кубометров с целью устранения дефицита воды в регионе. Кроме того, планируется построить водоочистные сооружения в районе Кендерли (50 тыс. кубометров), селе Курык (45 тыс. кубометров) и месторождении Каражанбас (17 тыс. кубометров) - общим объемом 112 тыс. кубометров. В результате объем питьевой воды увеличится до 130 тыс. кубометров. В области охват сел централизованной питьевой водой составляет 69%, а к концу года эта цифра увеличится до 75% (93% населения).

Также на пресс-конференции аким области уделил особое внимание транзитно-транспортному и логистическому потенциалу региона. Он рассказал о большой работе, проводимой для улучшения качества магистральных линий на полуострове. В этом году введена в эксплуатацию граница Бейнеу - Акжигит - Узбекистан. В настоящее время ведется строительство автомобильной дороги Жетыбай - Жанаозен - Туркменистан.

Текущий и капитальный ремонт внутрирегиональных дорог набирает обороты. На ремонт сельских дорог было выделено 7 млрд тенге в рамках программы "Ауыл - ел бесігі".

Одним из приоритетов в Мангистауской области является туристический кластер. В этом направлении в Актау при участии турецких инвесторов (Сембол Контракшн) строится туристический комплекс на 500 мест, стоимостью 57 млрд тенге. Первая очередь объекта будет запущена к концу 2020 года (будет создано 600 рабочих мест).

Специалисты в сфере обслуживания сейчас проходят обучение в гостиничных комплексах Турции. В результате будет повышена квалификация специалистов, отвечающих мировым стандартам.

В ходе встречи аким Мангистауской области проинформировал о других актуальных вопросах области. Важнейшими вопросами были расширение предпринимательской сферы, развитие обрабатывающей промышленности, улучшение имиджа региона и улучшение экологической ситуации", - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

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