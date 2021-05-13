НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - По итогам января - апреля экономика РК вышла на траекторию роста, сообщил министр нацэкономики РК Асет Иргалиев на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам января - апреля 2021 года темп роста ВВП вышел в положительную зону, составив 0,7%, впервые с марта прошлого года, на фоне следующих трендов. Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста. Рост сферы услуг вышел в плюсовую зону раньше, чем мы прогнозировали. Восстанавливается внутренний спрос. Наблюдается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Отмечаются значительный рост инвестиций в основной капитал в недобывающих отраслях экономики. В целом наблюдаются качественные изменения структуры роста экономики", - сообщил Иргалиев.

По его словам, основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе в текущих условиях. В отчетном периоде без учета горнодобывающей промышленности рост в реальном секторе составил 7,9%.

Продолжается высокий рост в строительстве, информации и связи, обрабатывающей промышленности, водоснабжении, электроснабжении и сельском хозяйстве.

Он отметил, что обрабатывающая промышленность показала максимальный рост за последние 10 лет.

Восстанавливается сфера услуг. На фоне роста торговли на 5,7%, сектор услуг показал положительный рост.

Отмечается динамичный и устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Это свидетельствует о конкурентоспособности данного сектора.

Двузначное увеличение производства зафиксировано в машиностроении на 20,6%, в том числе в автомобилестроении - на 25,4%, в производстве строительных материалов - на 26,5%, продукции химической промышленности - на 11,2%, пластмассовых изделий - на 18,5%, в фармацевтике - на 26,2%, в производстве одежды - на 23,6% и мебели - на 19,5%.

Наблюдается высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях, создавая основу для устойчивого и качественного развития экономики через ее диверсификацию.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 32,3%.

Значительный рост инвестиций отмечается в обрабатывающей промышленности в 2,1 раза, строительстве - на 72%, сельском хозяйстве - на 66%, сфере информации и связи - на 61%, торговле - на 28,3%, транспорте - на 27,6% и операциях с недвижимым имуществом - на 27,5%.

В январе - марте внешнеторговый товарооборот достиг 19,7 млрд долларов, в том числе экспорт - 11,5 млрд долларов. При этом экспорт несырьевых товаров вырос на 15% - до 4 млрд долларов.

Импорт товаров составил 8,2 млрд долларов. Положительный торговый баланс превысил 3,3 млрд долларов.

В целом по обрабатывающей промышленности рост ускорился до 7,7%.

13 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Нур-Султане и Алматинской области.

Снижение наблюдается в 4 регионах: в Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих регионах. Наилучшие показатели отмечаются в городах Алматы, Нур-Султане, Туркестанской и Жамбылской областях.

Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Строительная отрасль демонстрирует высокую динамику роста. Объем выполненных строительных работ вырос на 12,5%.

Все регионы показали положительный рост, за исключением Западно-Казахстанской области.

Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в Туркестанской, Кызылординской областях и Алматы.

Активно ведется строительство жилья. По итогам января - апреля ввод жилья вырос на 13,3%, составив 3,5 млн квадратных метров.

На этом фоне все регионы показали положительный рост, кроме Павлодарской и Алматинской областей.

Сельское хозяйство удерживает стабильные темпы роста. Выпуск продукции увеличился на 3%.

В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший рост показала Акмолинская область.

При этом снижение отмечается в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту, что свидетельствует повышение деловой активности в регионах. По торговле наблюдается рост в 13 регионах. При этом выросла розничная торговля на 6,2%, что свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса. По транспорту, помимо Атырауской области, также в положительную зону вошли Мангистауская область и Шымкент", - сказал министр.

Положительный рост экономики является важнейшим индикатором результативности реализации мер по сдерживанию пандемии, а также поддержке частного сектора и производственного потенциала страны. Важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы", - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил акимам регионов уделить особое внимание стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, обеспечить увеличение финансирования форвардных закупок продовольствия за счет местного бюджета до 10 млрд тенге и доведение финансирования по "оборотной схеме" до 50 млрд тенге.

Премьер-министр подчеркнул необходимость привлечения внутренних и внешних инвестиций, особенно в несырьевые отрасли, поддержки дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, обеспечения занятости и повышения реальных доходов населения.

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