Эксперт назвал наиболее перспективные отрасли для развития международных проектов в Казахстане

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - Реализация международных проектов на уровне В2В на сегодняшний день более эффективна, чем на государственном. Такое мнение в ходе научной конференции "Инициатива "Один пояс и один путь": важнейший фактор выстраивания современных международных отношений" высказал ведущий эксперт Института мировой экономики и политики Фонда Первого Президента РК Антон Бугаенко, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении Антон Бугаенко затронул тему индустриально-инвестиционного сотрудничества между Китаем и Казахстаном, в рамках которого реализуется 51 проект. Эксперт отметил, что некоторые проекты, которые были заявлены в этом списке, ранее так и не были реализованы через государственные структуры, но впоследствии получили развитие при работе частных предприятий Казахстана совместно с компаниями из Китая или других стран. Причиной сложившейся ситуации эксперт назвал идею о том, что это обязательно должны быть конкретные проекты, определенные государства и отдельные органы, а не развитие необходимых условий для бизнеса.

"Стекольный завод, здесь, в Алматы, в рамках 51 проекта с поддержкой государства так и не был создан, но в то же время абсолютно без всякой государственной поддержки именно по этой линии, а при поддержке, допустим, на развитие малого бизнеса брали кредит, был создан стекольный завод совместно с китайской компанией, и он спокойно развивается, достаточно активно. Там решаются те проблемы, которые были не решаемы в рамках сильно бюрократизированных государственных проектов", - сказал эксперт.

В целом Бугаенко отметил, что в настоящий момент самое слабое развитие наблюдается в области машиностроения. Наиболее развитым является химический комплекс, а наиболее перспективным - металлургия.

Напомним, что научная конференция на тему "Инициатива "Один пояс и один путь": важнейший фактор выстраивания современных международных отношений" прошла 19 апреля в Казахстанско-Немецком университете.

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