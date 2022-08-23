Эксперты прогнозируют мировой рост цен на кофе из-за неурожая в Бразилии

Фото: Depositphotos
БРАЗИЛИА. 22 АВГУСТА - Цена на кофе к концу года может серьезно вырасти из-за неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим его производителем в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY/
В 2021 году плантации в Бразилии пострадали от засухи, а позже - от мороза. Из-за этого в этом году может быть только половина урожая зерен арабики. Эти прогнозы подтвердили представители кофейного кооператива Minasul, которые заявили, что смогут поставить лишь половину мешков от запланированного объема", - сообщается в публикации The Wall Street Journal, на которую ссылается Gazeta.ru.
В статье говорится, что спрос на кофе в мире сильно растет уже второй год подряд. Однако его запасы оказались минимальными за последний век. Кроме того, цены на кофе продолжают расти. Например, в феврале 2022 года они достигли максимума за последние 10 лет, составив 2,58 доллара за фунт. Позже цены упали до 2,23 доллара за фунт, но до сих пор остаются высокими, по сравнению с прошлыми показателями за аналогичный период.