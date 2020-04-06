Эксперты прогнозируют серьезные изменения на рынке труда после окончания пандемии коронавируса

Москва. 5 апреля. Kazakhstan Today - Эксперты Института прогрессивного образования прогнозируют серьезные изменения на рынке труда после окончания пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 серьёзно ударило по мировой экономике. Последствия пандемии могут серьёзно изменить рынок труда. Согласно результатам исследований экспертов Института прогрессивного образования, под ударом окажутся не только работники сферы туризма, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса и мер по борьбе с ним, но и представители других специальностей, сообщает RT

Исследование Института прогрессивного образования показало, что в зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер - из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу, и уже в этом году аналитики ожидают крупную кадровую перестройку и чистку в этой области.

Между тем остановка международного и внутреннего сообщения уже стала причиной того, что ряд авиакомпаний находятся на грани банкротства. Это может привести к выходу на рынок труда большого числа опытных профессионалов, что повлечёт за собой сильный рост уровня конкуренции.

Такая же ситуация может сложиться и в сфере фитнес-индустрии. По мнению экспертов института, после окончания режима самоизоляции многие фитнес-центры не смогут охватить клиентуру в полном объёме и масса опытных инструкторов будут вынуждены искать работу, так что молодые специалисты станут неконкурентоспособными.

Кроме того, распространение коронавируса и принимаемые против этого меры властей могут подтолкнуть процесс автоматизации и цифровизации рабочего процесса, который начался задолго до пандемии. Также развиваются онлайн-сервисы, которые позволяют людям выполнять целый ряд задач, не прибегая к помощи специалистов.

В связи с этим под удар попадут представители целого ряда профессий, в том числе младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.

Работники полиграфии также попали в зону риска, поскольку предприятия малого и среднего бизнеса и частные заказчики будут оптимизировать расходы и переходить с дорогостоящего офлайн-производства на более экономичные электронные продукты.

Аналитики также предупреждают, что период после окончания пандемии станет сложным для работников сфер моды, визажа и стационарного общепита.

Сейчас трудно прогнозировать, какая отрасль испытает шок спроса на кадры. А вот шок предложения, кажется, коснётся очень многих областей. Выпускникам при выборе вуза стоит учитывать факторы текущих изменений в мировой экономике и сфере занятости России", - считает руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс.

По мнению генерального директора Русской кадровой ассоциации Анны Стариковой, пандемия коронавируса и общая экономическая нестабильность ударили практически по всему рынку труда.

Даже IT-специалисты оказались затронуты. Хотя, казалось бы, всё уходит в онлайн и айтишники должны быть востребованы. Но платёжеспособный спрос на такие услуги тоже упадёт", - пояснила она.

Кроме того, по словам Стариковой, популярный сейчас онлайн-сегмент, как ни странно, тоже испытывает сложности.

Даже те люди, которые изначально были онлайн (авторы обучающих программ, тренингов, ведущие вебинаров и тому подобное), тоже чувствуют спад спроса. Очень сильно возрастает конкуренция", - объяснила она.

При этом некоторые отрасли, по мнению эксперта, довольно быстро вернутся в строй.

Часть людей, деятельность которых не может протекать онлайн, сейчас находятся в вынужденном простое. Мы говорим о парикмахерах, косметологах, маникюрных мастерах и других, то есть обслуживающем персонале. После пандемии на рынок выйдет большое количество специалистов, которые просто по определению не могут найти себя в онлайн-режиме", - считает Анна Старикова.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, в сложившейся ситуации крайне важно выстраивать диалог между государством и работодателями. Это поможет, в частности, сохранить квалифицированные кадры, отметил он.

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