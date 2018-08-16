Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС за год увеличился на 11,3%

Астана. 15 августа. Kazakhstan Today - Взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС за год увеличилась на 6,3%, передает Kazakhstan Today.

В январе - июне 2018 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $8868,1 млн, что на 6,3% больше, чем в январе - июне 2017 года. В том числе экспорт - $2839,7 млн (увеличился на 11,3%), импорт - $6028,4 млн (увеличился на 4,1%), сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию - 92,0%, Кыргызскую Республику- 4,3%, Республику Беларусь - 3,6%, Республику Армения - 0,1%.

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