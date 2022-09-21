АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Экспортные цены на пшеницу и меслин выросли на 10% за месяц и сразу на 32% за год. Сам экспорт вырос на 3% в натуральном выражении и сразу на 40% - в стоимостном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам января-июля текущего года из Казахстана на экспорт отправили 3,3 млн тонн пшеницы и меслина на 1 млрд долларов США. Рост в натуральном выражении составил 3,2%, в денежном - 40,4%, сообщает Energyprom.kz

Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ: 2,3 млн тонн - на 3% больше, чем годом ранее. Наибольшие объемы экспортировали в Узбекистан (1,5 млн тонн), Таджикистан (416 тысяч тонн) и Туркменистан (217,9 тысячи тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправили 1 млн тонн пшеницы - на 3,6% больше, чем годом ранее. Здесь лидером стал Иран: 458,9 тысячи тонн, годовой рост - на 34,2%. В топ-3 стран также вошли Афганистан (267,3 тысячи тонн) и Италия (151,2 тысячи тонн).

По итогам июля 2022 года цены экспортных поставок на пшеницу и меслин выросли на 10,1% за месяц, на 14,5% с начала года и на 32,1% за год.

В том числе цены для стран СНГ в месячной динамике выросли на 11%, для остальных стран - на 8,4%. В годовой динамике для стран СНГ рост цен составил 35,4%, для остальных стран - 23%.

В августе текущего года среднее значение индекса цен на зерновые ФАО составило 145,2 пункта - на 2,1 пункта ниже июльского показателя, но все еще на 14,8 пункта выше уровня августа 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, показатель продолжил снижаться третий месяц подряд, что обусловлено улучшением условий для урожая, особенно в Канаде, США и РФ. Также сыграли роль сезонное увеличение предложения в странах северного полушария, где продолжаются уборочные мероприятия, и возобновление экспорта из черноморских портов Украины после более чем пятимесячного перерыва.

В текущем году посевная площадь под пшеницу составила 12,9 млн га - на 0,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе самые высокие показатели традиционно наблюдались в Акмолинской области: 4,1 млн га, плюс 2,8% за год. В тройке лидеров также оказались Костанайская (3,5 млн га, минус 3%) и Северо-Казахстанская (2,4 млн га, плюс 0,2%) области.

Уборочная кампания в Казахстане в разгаре, зерно дешевеет, сообщает "Хабар 24". Тонну пшеницы, еще в июле стоившую около 180 тысяч тенге, на рынке продают за 130-135 тысяч тенге.