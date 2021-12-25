Электронную очередь на госгранице планируют внедрить в Казахстане

Фото: 365info.kz
Сегодня скопления и ожидания на границе происходят из-за отсутствия информации у перевозчиков о положении на границе, в том числе о загруженности пунктов пропуска. Подобная ситуация наблюдается во многих странах мира. Для исключения подобных фактов отдельные государства вводят электронную очередь на своих границах, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.
Система позволяет перевозчикам заранее планировать свою поездку, выстроить правильный маршрут и выбирать между пунктами пропуска, где наименьший трафик транспортных средств. Внедрение подобных методов цифровизации окажет положительный эффект на развитие товарооборота и транзитного потенциала, а также в целом создает комфортную бизнес-среду", - пояснили в ведомстве.
В комитете отметили, что электронная очередь не предусматривает полное исключение ожидания машин на границе.
С учетом технических процессов и режимностью границы ожидание все-таки займет некоторое время. Система в основном нацелена на экономию времени перевозчиков и удобство при пересечении границы", - уточняют в КГД.
Как проинформировали в пресс-службе, в настоящее время система электронного бронирования запущена в пилотном режиме в пункте пропуска "Б. Конысбаева" на границе с Узбекистаном.
Водителям предоставлен сервис по бронированию очереди путем регистрации на сайте системы электронной очереди www.e-border.kz. Данная система является максимально удобной и прозрачной. После регистрации на сайте водитель выбирает свободный день и время для поездки. При этом на электронную почту он заранее получит письмо и СМС-оповещение о своей очереди", - проинформировали в комитете, добавив, что в перспективе планируется масштабировать электронную очередь на все пункты пропуска.