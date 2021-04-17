ЕНПФ: неиспользованные на альтернативные цели пенсионные накопления возвращаются на счета вкладчиков

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - В Едином накопительном пенсионном фонде проинформировали, что неиспользованные на альтернативные цели пенсионные накопления возвращаются на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы ЕНПФ, более 73 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 15 апреля 2021 года для улучшения жилищных условий на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 1,08 трлн тенге, исполнено 216 860 заявлений. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составляет более 5 млн тенге.

Кроме того, на лечение казахстанцев переведено около 4,2 млрд тенге, исполнено 4335 заявлений. Средняя сумма ЕПВ на лечение составляет порядка 1 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 586 млн тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк").

По состоянию на 15 апреля в ЕНПФ поступило 1436 заявлений на перевод накоплений управляющим инвестиционным портфелем, из них исполнено 947 заявлений на общую сумму порядка 2,3 млрд тенге. Средняя сумма перевода составляет около 2,4 млн тенге", - проинформировали в ЕНПФ.

В пресс-службе также напомнили, что фонд осуществляет перевод части пенсионных накоплений в доверительное управление УИП в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика.

До момента перевода заявленной суммы управляющему инвестиционным портфелем вкладчик может изменить свое решение и аннулировать свое заявление. Это можно сделать, обратившись лично в любое региональное отделение ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, либо через Личный кабинет на сайте enpf.kz ", - добавили в в фонде.





Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ответили на вопросы по удержанию индивидуального подоходного налога при использовании части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства