ЕНПФ выступил с заявлением после информации о хищении средств

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ЕНПФ выступил с заявлением после информации о хищении средств22.12.2016
  • Фото: www.lada.kz
Экономика  21:20

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - ЕНПФ сегодня прокомментировал размещенную ранее в СМИ информацию о хищении средств.

"ЕНПФ, комментируя информацию по поводу приобретения облигаций ТОО "Бузгул Аурум" за счет пенсионных активов, официально заявляет, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг", - говорится в сообщении фонда, передает Kazakhstan Today.

Также сообщается, что "инвестирование пенсионных активов осуществляется Национальным банком в соответствии с перечнем финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, утвержденных правительством Республики Казахстан, и лимитов инвестирования в соответствии с декларацией".

В фонде отметили, что информация об инвестиционном портфеле пенсионных активов ЕНПФ ежемесячно размещается на сайте фонда и в СМИ.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация об установлении факта хищения в ЕНПФ 5 млрд тенге путем инвестирования в облигации ТОО "Бузгул Аурум" с последующим размещением полученных средств в БВУ. Сообщалось, что средства сразу же были списаны в счет просроченного кредита, который получил в этом банке учредитель ТОО.
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