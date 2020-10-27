ЕНПФ выплатил вкладчикам свыше 138 млрд тенге

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) выплатил своим вкладчикам свыше 138 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

На 1 октября 2020 года Единый накопительный пенсионный фонд осуществил выплаты 297 253 получателям. В целом было осуществлено более 1,6 млн пенсионных выплат и переводов в страховые организации на общую сумму 138,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

Сообщается, что 46,1 млрд тенге составили выплаты по достижению пенсионного возраста, переводы в страховые организации - 36,1 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ - 27,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 24,5 млрд тенге, выплаты на погребение - 3,01 млрд тенге, выплаты по инвалидности - 1,1 млрд тенге.

При этом сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 22 739 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила - 506 980 тенге", - уточнили в пресс-службе.

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