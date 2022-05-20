Еще на 350 тенге могут подорожать сигареты в Казахстане

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами акцентировал внимание на формировании привлекательного инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом.
К примеру, сейчас для МСБ практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций. Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие", - сказал президент.
По его словам, бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях.
Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу - внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года.
Отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений.
Как следствие, государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что даже в таких непростых условиях будут приложены все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.
Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста", - сказал президент.