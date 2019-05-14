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Еще три казахстанских предприятия получили право экспортировать говядину в Китай

13.05.2019, 16:54 5914
Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Еще три казахстанских предприятия получили право экспортировать говядину в Китай, передает Kazakhstan Today.
 

10 мая 2019 года ГТУ КНР включил ТОО "Актюбинский мясной кластер" Актюбинской области, ТОО "MPS" и ТОО "Байсерке агро" Алматинской области в Реестр предприятий, имеющих право на экспорт говядины из РК в КНР", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана. 

 
Также в ведомстве проинформировали, что на днях ожидается решение о включении в данный Реестр ТОО "Астана АгроПродукт" Акмолинской области. 
 
Напомним, что в рамках Второго форума "Один пояс - один путь" в Пекине 26 апреля был запарафирован ветеринарный сертификат на мясо и мясную продукцию. Раннее 5 казахстанских предприятий были включены в Реестр.
 
В феврале текущего года Минсельхоз договорился об увеличении экспорта казахстанской продукции в Китай.
 

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