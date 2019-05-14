Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Еще три казахстанских предприятия получили право экспортировать говядину в Китай, передает Kazakhstan Today.

10 мая 2019 года ГТУ КНР включил ТОО "Актюбинский мясной кластер" Актюбинской области, ТОО "MPS" и ТОО "Байсерке агро" Алматинской области в Реестр предприятий, имеющих право на экспорт говядины из РК в КНР", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.

Также в ведомстве проинформировали, что на днях ожидается решение о включении в данный Реестр ТОО "Астана АгроПродукт" Акмолинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства