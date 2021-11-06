Евразийский банк развития выпустил социальные облигации на 20 млрд тенге

МОСКВА. 5 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Размещение состоялось на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов - совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Организатором облигационного выпуска выступил Halyk Global Markets, дочерняя организация Halyk Group.

ЕАБР является пионером в реализации проектов устойчивого развития в ЕАЭС и данный выпуск впервые одновременно листингован на обеих биржах. Выпуск будет верифицирован в соответствии с принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что будет подтверждено независимым заключением аккредитованного агентства.

В соответствии с новой Стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле текущего года, банк ставит задачу развивать рынок "зеленых" и социальных инвестиций в регионе. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион составил более 700 млн долларов. Большинство проектов по линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан, с этим и связано решение провести дебютные сделки по выпуску "зеленых" и социальных облигаций на KASE и AIX. Так, в сентябре текущего года банк успешно закрыл свою дебютную сделку по размещению "зеленых" облигаций на KASE, сегодня мы закрыли сделку по облигациям под проекты, имеющие высокое социальное значение", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

ЕАБР намерен продолжить финансирование проектов в области "зеленой" энергетики, социально значимых проектов в сфере здравоохранения и оказать содействие развитию транспортных коридоров в государствах-участниках ЕАБР. В феврале этого года банк подписал Меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, направленный на сотрудничество в части достижения индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2020 - 2025 года. По ряду проектов подписаны мандатные соглашения о финансировании строительства и эксплуатации многопрофильных больниц.

Один из ключевых рассматриваемых проектов ЕАБР - это реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, социальная направленность которого заключается в улучшении водоснабжения населения западного региона Казахстана и обеспечении питьевой водой Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена и Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области, где водовод является единственным централизованным источником подачи воды.