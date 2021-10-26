Евразийский экономический форум пройдет в декабре в Алматы

АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и АО "Национальная компания "QazExpoCongress" подписали договор об оказании услуг по организации и проведению Евразийского экономического форума (ЕЭФ) 10 декабря 2021 года в Алматы. Документ подписали директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков и заместитель председателя правления АО "НК "QazExpoCongress" Владимир Лютов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийский экономический форум проводится ежегодно, поочередно в государствах Евразийского экономического союза, на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2019 года. Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета , который запланирован на 10 декабря в Алматы, сообщили в ЕЭК.

Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами и достижение синергетического эффекта от объединения инвестиционного и инновационного потенциалов стран Союза, развитие экспортного потенциала государств ЕАЭС.

Планируется, что форум станет качественной площадкой высокого уровня для презентации и позиционирования Союза как регионального объединения экономической интеграции, будет способствовать развитию эффективного взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС, а также информированию широких слоев населения о деятельности Союза.

Форум включает выставочную и деловую части.

Основными темами деловой части форума станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС, в том числе представляющие особый интерес для Республики Казахстан, совершенствования кооперационных связей на евразийском пространстве.

Деловая часть форума предполагает проведение деловой программы, включающей тематические мероприятия о результатах деятельности Союза.

Основная цель выставочной части - стимулирование развития сети контактов среди бизнесменов Союза с целью налаживания прямых связей производственных предприятий ЕАЭС, в том числе для создания совместно произведенной продукции, а также формирование возможностей по организации и сопровождению экспорта евразийской продукции на рынки третьих стран.

Предполагается, что выставочная часть форума будет включать страновые, отраслевые экспозиции с участием лидеров рынка приоритетных отраслей стран Союза.