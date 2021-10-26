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Евразийский экономический форум пройдет в декабре в Алматы

25.10.2021, 17:18 119665
АЛМАТЫ. 25 ОКТЯБРЯ - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и АО "Национальная компания "QazExpoCongress" подписали договор об оказании услуг по организации и проведению Евразийского экономического форума (ЕЭФ) 10 декабря 2021 года в Алматы. Документ подписали директор департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков и заместитель председателя правления АО "НК "QazExpoCongress" Владимир Лютов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Евразийский экономический форум проводится ежегодно, поочередно в государствах Евразийского экономического союза, на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2019 года. Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, который запланирован на 10 декабря в Алматы, сообщили в ЕЭК.
 
Цель проведения форума - дальнейшее развитие экономического сотрудничества государств-членов, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами и достижение синергетического эффекта от объединения инвестиционного и инновационного потенциалов стран Союза, развитие экспортного потенциала государств ЕАЭС.
 
Планируется, что форум станет качественной площадкой высокого уровня для презентации и позиционирования Союза как регионального объединения экономической интеграции, будет способствовать развитию эффективного взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС, а также информированию широких слоев населения о деятельности Союза.
 
Форум включает выставочную и деловую части.
 
Основными темами деловой части форума станут наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС, в том числе представляющие особый интерес для Республики Казахстан, совершенствования кооперационных связей на евразийском пространстве.
 
Деловая часть форума предполагает проведение деловой программы, включающей тематические мероприятия о результатах деятельности Союза.
 
Основная цель выставочной части - стимулирование развития сети контактов среди бизнесменов Союза с целью налаживания прямых связей производственных предприятий ЕАЭС, в том числе для создания совместно произведенной продукции, а также формирование возможностей по организации и сопровождению экспорта евразийской продукции на рынки третьих стран.
 
Предполагается, что выставочная часть форума будет включать страновые, отраслевые экспозиции с участием лидеров рынка приоритетных отраслей стран Союза.
 
 

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Товарную биржу ЕТС обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

26.10.2021, 19:10 2350
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Агентство по защите и развитию конкуренции выявило нарушения в деятельности товарной биржи ЕТС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает сайт АЗРК, проверка была инициирована из-за многочисленных обращений субъектов рынка. Они жаловались, что цены на сжиженный нефтяной газ на электронных торговых площадках росили проверить биржу на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.
 

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным нефтяным газом через электронные торговые площадки, утвержденным Министерством энергетики РК, если в течение одной торговой сессии сделки по соответствующему торговому инструменту не заключались, на каждой из следующих торговых сессий базовая цена уменьшается на не менее чем 10% за сессию. Как выяснилось в ходе анализа, данные требования товарной биржей ЕТС не соблюдались. Также правилами установлено, что заявки на покупку ранжируются в порядке убывания указанных в них цен, а при равных ценах – в порядке очередности их поступления в торговую систему. При анализе АЗРК выявило нарушения на товарной бирже ЕТС порядка очередности заявок между покупателями", - сообщает Агентство. 

 
На основании выявленных нарушений 21 октября 2021 года антимонопольное ведомство вынесло товарной бирже уведомление о злоупотреблении доминирующим положением и нарушении прав субъектов рынка. 
 
Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента получения.
 

На Морском терминале КТК досрочно подключили новые узлы учета нефти

26.10.2021, 17:52 9586
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На Береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С 4 по 7 октября 2021 года на береговых сооружениях Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума было выполнено подключение трубопроводных линий строящихся систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) к действующему входному коллектору узла регулирования давления (УРД). Строительство трех новых СИКН (также называемых узлами учета нефти) осуществляется в рамках реализации Программы устранения узких мест", - сообщает пресс-служба Каспийского Трубопроводного Консорциума.

 
Подключение трубопроводных линий строящихся СИКН выполнено во время плановой остановки работы нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. Перед этим был осуществлен комплекс подготовительных работ, включавший сборку трубопроводных линий и их гидравлические испытания. Во время остановки работы была выполнена врезка в коллектор УРД и сварка стыков. Работы выполнены силами 46 специалистов консорциума и подрядных организаций. 
 

Благодаря качественному планированию, реализации комплекса подготовительных работ и слаженным действиям специалистов подключение осуществлено досрочно с соблюдением всех технических требований, несмотря на сложные погодные условия. За счет опережения графика работ срок плановой остановки работы нефтепровода был сокращен на 24 часа. Процессы перекачки и отгрузки нефти на Морском терминале и других производственных объектах КТК осуществляются в соответствии с графиком", - сообщили в пресс-службе.

 
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 километров. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
 
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 

Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге

26.10.2021, 15:29 27946
Казахстанский бюджет пополнен на 100 млрд тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Бюджет Республики Казахстан был пополнен налоговиками на 100 млрд тенге после проведения проверок недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Крупные недропользователи используют многоэтапные сложные схемы, а также вольно трактуют нормы налогового кодекса в свою пользу, заявил на брифинге в СЦК директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета госдоходов МФ РК Ануар Сулейменов. По его словам, для мониторинга недропользователей выбрали интенсивный подход и смещение от количественного к качественному анализу. 
 
При этом используется широкий спектр инструментов налогового контроля, который включает в себя изучение производственного процесса, анализ контрактов на недропользование, анализ финансовой отчётности и многие другие. 
 

Такой подход позволяет сконцентрировать силы в нужном направлении, что даёт свои положительные результаты. Например, в результате этих мер только за 2021 год КГД удалось изыскать около 100 млрд тенге дополнительных резервов в бюджет", - заявил Сулейменов.

 
Спикер также отметил, что недропользователи являются одними из основных доноров бюджета страны. Они обеспечивают поступления до 35% республиканского бюджета и 99,9% Национального фонда.
 

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