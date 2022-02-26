Евразийский межправсовет утвердил дорожную карту по расширению сотрудничества в авиастроении

НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ -Евразийский межправительственный совет утвердил План мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY
В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать его мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности, и нужно лишь объединить усилия", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Среди намеченных в дорожной карте мероприятий - формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение", решение вопросов финансирования, развитие академической мобильности, совершенствование нормативно-правовой базы стран Союза в этой области, проведение обширной аналитической работы. Ключевой задачей документа является формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий авиастроения, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
Мы продолжаем активную работу по объединению в единые производственные процессы предприятий сферы авиастроения нашего Союза. Уже сформирован и на постоянной основе актуализируется Единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении. На сегодня от российской стороны в лице Корпорации "Иркут" получен список заинтересованных в кооперации поставщиков согласно Перечню комплектующего оборудования, законтрактованного в рамках программы импортозамещения систем самолета МС-21", - сообщил Артак Камалян.
Министр ЕЭК подчеркнул, что в настоящее время в странах ЕАЭС прорабатывается вопрос развития сотрудничества с предприятиями, являющимися потенциальными поставщиками по этому списку комплектующих.
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.