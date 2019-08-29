Филиальная сеть казахстанских банков за год сократилась на 5%

Алматы. 28 августа. Kazakhstan Today - Меньше отделений, больше свободного доступа: филиальная сеть банков второго уровня (БВУ) в РК за год сократилась на 5%, а число банкоматов выросло на 11%, причём именно за счёт устройств с расширенным спектром доступных функций, передает Kazakhstan Today.

Количество банкоматов выросло за год на 11,5%, или 1,1 тыс., и составило на конец июня 2019 года уже почти 11 тыс. устройств. Из них банкоматов с функцией cash-in - уже 3,6 тыс. штук, что на 72,1%, или 1,5 тыс., больше, чем на конец июня 2019 года, пишет Ranking.kz .

Количество банкоматов без функции приёма наличных денег за год сократилось на 5%, или 384 устройства, до 7,3 тыс. В итоге доля банкоматов с расширенным функционалом выросла с 21,3% до 33%.

Таким образом, за год - с августа 2018 года по август 2019 года - количество филиалов и банковских помещений сократилось на 5,2%, или 105 отделений. 57 из них приходятся на ликвидированные Qazaq Banki, Банк Астаны и Эксимбанк.

Как сообщалось ранее, почти 30% всей банкоматной сети страны сконцентрировано в Нур-Султане и Алматы . На ведущую пятёрку банков приходится 80% всего банкоматного парка БВУ РК.

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