Финансирование планов развития западных регионов РК составит 15,3 триллиона тенге

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров представил на рассмотрение правительства проекты Комплексных планов социально-экономического развития западных регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разработаны новые комплексные планы развития Актюбинской и Западно-Казахстанской областей на 2022-2025 годы, актуализированы действующие комплексные планы развития Атырауской и Мангистауской областей на 2021-2025 годы.

Общий объем финансирования четырех комплексных планов развития западных регионов составляет 15,3 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 1,7 трлн", - проинформировал Куантыров.

Так, комплексный план Актюбинской области состоит из 92 мероприятий.

Общая сумма реализации плана составляет 1,7 трлн тенге, в том числе из РБ - 343,3 млрд, МБ - 165,6 млрд, частные инвестиции - 1,2 трлн", -уточнил министр.

Предусматривается реализация крупных проектов по развитию возобновляемых источников энергии, строительству завода по производству цемента, горно-обогатительного комплекса по переработке титаноциркониевых руд и др.

Будет создана особая индустриальная зона с привлечением зарубежных инвесторов. Ожидается, что большинство предприятий будут экспорто-ориентированными.

Планируется строительство третьей нитки магистрального газопровода "Бухара-Урал" и газифицикация 85 сел, а также модернизация канализационно-очистных сооружений в городе Актобе и строительство инженерно-коммуникационных сетей в районах жилищного строительства", - рассказал спикер.

Кроме того, будет модернизировано более 1300 километров автомобильных дорог.

Для повышения доступности и качества услуг систем здравоохранения и образования будет создана современная инфраструктура. В 18 селах построят объекты здравоохранения. Будет проведена модернизация 224 школ и построен реабилитационный центр. Кроме того, планируется строительство двух общежитий в городе Актобе для студентов колледжей", - говорится в докладе.

По словам министра, реализация плана обеспечит к 2025 году рост инвестиций в основной капитал более чем 2,5 раза и составит 1,5 трлн тенге; объемов промышленности - в 1,6 раз (с 1,8 до 2,8 трлн тенге); объемов валовой продукции сельского хозяйства - на 37%.

Комплексный план развития Западно-Казахстанской области состоит из 116 мероприятий на общую сумму 2,6 трлн тенге, в том числе из РБ - 416,1 млрд, МБ - 117,8 млрд, частные инвестиции - 2,1 трлн.

В сфере промышленности и предпринимательства запланировано создание индустриальной зоны, строительство литейного производства, завода по глубокой переработке нефти и цементного завода. В сфере сельского хозяйства предусмотрено строительство двух теплиц, 25 откормочных площадок, 10 молочно-товарных ферм, создание четырех садковых рыбоводных хозяйств, восстановление и расширение площадей орошаемых земель с 6,6 до 50 тыс. гектаров и реконструкция Кировского водохранилища", - сказал Куантыров.

В результате реализации комплексного плана Западно-Казахстанской области к 2025 году объем промышленности вырастет на 55%, валовой продукции сельского хозяйства - на 56%, уровень доступа к услугам водоснабжения достигнет 100%, износ электросетей сократится с 80 до 50%. Актуализированный комплексный план развития Атырауской области состоит из 185 мероприятий на общую сумму 8,9 трлн тенге, в том числе из РБ - 535,8 млрд, МБ - 112,6 млрд, частные инвестиции - 8,3 трлн.

Как рассказал глава МНЭ, в рамках плана предусмотрено создание индустриальной зоны площадью 400 гектаров, строительство завода по производству терефталевой кислоты и оптово-распределительного центра.

По развитию сельского хозяйства планируется строительство шести теплиц, пяти откормплощадок, трех птицефабрик, семи прудовых хозяйств для выращивания рыбы, цехов по переработке молока и др.

Будут проведены работы по берегоукреплению рек Жайык и Урал, капитальному ремонту защитных дамб и другие", - рассказал он.

По итогам реализации плана к 2025 году ожидается, что объем промышленности увеличится на 35%, будет обеспечен стопроцентный охват населения водоснабжением. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%, планируется ввод в эксплуатацию 3,5 млн квадратных метров жилья.

Актуализированный комплексный план развития Мангистауской области состоит из 226 мероприятий. Общий объем финансирования - 2,1 трлн тенге, в том числе из РБ - 375,2 млрд, МБ - 117,9 млрд, частные инвестиции - 1,6 трлн.

В сфере промышленности запланирована реализация третьей фазы освоения месторождения "Дунга", строительство нефтехимического комплекса в городе Актау и другое. В сферах агропромышленного комплекса планируется реализация 25 инвестиционных проектов, субсидирование повышения продуктивности и качества продукции рыбоводства, а также развитие племенного рыбоводства", - поделился спикер.

В сфере туризма ожидается строительство 14 объектов.

В результате проведенных работ в Мангистауской области объем промышленности увеличится на 28%, поток туристов - в 4,6 раза, доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 100%, будет введено в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья", - заверил Куантыров.

Министр добавил, что к 2025 году планируется привлечение по четырем регионам порядка 13 трлн тенге частных инвестиций и создание около 175 тыс. новых рабочих мест.