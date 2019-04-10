Финансирование выборов проведут из резерва правительства - Даленов

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Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня после заседания правительства журналисты задали министру национальной экономики РК Руслану Даленову вопрос о финансировании досрочных выборов в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Министр ответил, что средства на проведение внеочередных выборов в бюджете не заложены, но для этих целей можно использовать резерв правительства.

На внеочередные выборы, в принципе, средства не закладываются. Есть резерв правительства, который предусмотрен на любые неотложные затраты. Внеочередные выборы или другие внеочередные или внезапные расходы, которые являются неотложными, если таковые будут, то финансирование будет производиться из резервов правительства", - сказал Даленов.

Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов президента Республики Казахстан".

Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - говорится в документе.

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан поручено обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

Правительству Республики Казахстан - принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента поручено обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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