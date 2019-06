First Heartland Bank присоединился к First Heartland Jуsan Bank

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Акционеры АО "First Heartland Jуsan Bank" приняли решение осуществить добровольную реорганизацию в форме присоединения АО "First Heartland Bank" к АО "First Heartland Jуsan Bank", передает Kazakhstan Today.

АО "First Heartland Jуsan Bank" (Нур-Султан), сообщило о решениях внеочередного общего собрания его акционеров, состоявшегося 27 июня 2019 года. Акционеры приняли следующие решения: осуществить добровольную реорганизацию АО "First Heartland Jуsan Bank" в форме присоединения АО "First Heartland Bank" к АО "First Heartland Jуsan Bank" в порядке и на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан; установить, что имущество (права и обязанности) АО "First Heartland Bank" переходит к АО "First Heartland Jуsan Bank" в рамках добровольной реорганизации в форме присоединения АО "First Heartland Bank" к АО "First Heartland Jуsan Bank" со дня утверждения и подписания между АО "First Heartland Bank" и АО "First Heartland Jуsan Bank" передаточного акта с учетом требований законодательства Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства