Фискализация мобильных платежей: казахстанские банки начинают отчитываться перед налоговыми органами

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - По каким операциям физических лиц банки второго уровня будут предоставлять данный в налоговые органы согласно изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

20 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и в закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)".

Согласно внесенным изменениям с 1 марта 2022 года банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны:

представлять в уполномоченный орган по налогоплательщикам - физическим лицам, состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, применяющих отдельные специальные налоговые режимы и являющихся пользователями специального мобильного приложения, сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц, за исключением сумм платежей, сведения по которым поступают в специальное мобильное приложение по чекам такого приложения. При этом порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан;

предоставлять уполномоченному органу информацию об итоговых суммах платежей и переводов за календарный год, осуществленных в пользу и в разрезе иностранных компаний, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 779 настоящего кодекса, не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным годом;

представлять в уполномоченный орган сведения по физическим лицам, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, или лиц, занимающихся частной практикой, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям.

Критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Нацбанком Республики Казахстан", - говорится в документе.

С 1 января 2022 года до 1 января 2023 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам:

лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

С 1 января 2023 года до 1 января 2024 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам:

лицам, занимающим ответственную государственную должность, и их супругам;

лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругам;

лицам, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

работникам государственных учреждений и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам, за исключением лиц, указанных в подпункте 1) части первой настоящей статьи.

С 1 января 2024 года до 1 января 2025 года при выявлении операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям, установленным уполномоченным органом по согласованию с НБРК, представлять сведения по следующим физическим лицам: