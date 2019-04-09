Fitch подтвердило рейтинги Жилстройсбербанка на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный"

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Жилстройсбербанк Казахстана на уровне "BBB-". Прогноз по рейтингам "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

Подтверждение долгосрочного рейтинга Жилстройсбербанка отражает мнение агентства о высокой готовности государства предоставить поддержку в случае необходимости, так как банк играет важную роль в реализации системы жилищных строительных сбережений и в целом на ипотечном рынке Казахстана, сообщила пресс-служба банка.

При этом, по мнению Fitch Ratings, Жилстройсбербанку вряд ли потребуется поддержка в среднесрочной перспективе, кроме того, агентство отмечает устойчивое качество кредитного портфеля банка (показатель неработающих активов 0,3%, тогда как средний показатель всех казахстанских банков - 8,3%), оптимальный запас капитала, а также комфортный запас ликвидности.

В настоящее время Жилстройсбербанк является лидером рынка ипотечного кредитования. Нынешний рейтинг и его подтверждение указывает на его стабильность и надежность, эффективность управленческой деятельности и бизнес-стратегии, хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам", - пояснила председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

Жилстройсбербанк Казахстана, дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", является единственным банком в Казахстане, реализующим систему жилищных строительных сбережений.

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