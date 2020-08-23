Fitch подтвердил рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Нур-Султан. 22 августа. Kazakhstan Today - Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает Kazakhstan Today.

По мнению агентства, рейтинг Казахстана отражает фискальную устойчивость экономики страны, выраженную в накопленных нефтяных доходах, к колебаниям цен на сырье. Рейтинговое агентство отмечает, что, несмотря на шоки, связанные с ценами на нефть и распространением коронавирусной эпидемии, в стране сохраняется низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, достаточный для смягчения внешних шоков, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

По мнению Fitch, принятые правительством антикризисные меры поддержки бизнеса и домохозяйств частично нивелировали отрицательный эффект на экономический рост страны.

Агентство отметило, что осуществляемая Национальным банком политика плавающего обменного курса позволила абсорбировать шоки, а гибкость курса тенге стала заметным улучшением в механизме экономической политики со времени падения цен на нефть в 2014-2015 годах.

В качестве ключевых факторов к последующему повышению суверенного кредитного рейтинга Казахстана Fitch Ratings приводит успешное проведение структурных реформ, усиливающих экономический курс государства и повышающих уровень институциональной подготовки для укрепления предсказуемости и эффективности экономической политики. Рейтинговое агентство также подчеркивает важность диверсификации экономики и дальнейшего наращивания фискальных резервов страны.

В МНЭ РК отмечают, что Fitch Ratings с 9 марта текущего года в совокупности пересмотрело в отрицательную сторону кредитные рейтинги и прогнозы более 60% покрываемых стран, в том числе США, Канады, Японии, Великобритании, Франции, Италии, Мексики, Малайзии, Бразилии, Чили, Армении, Азербайджана и Грузии.

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