Fitch подтвердило рейтинг Ипотечной организации "Баспана" на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО "Ипотечная организация "Баспана" в иностранной и национальной валюте "BBB" со "Стабильным" прогнозом. Рейтинги приоритетного необеспеченного долга "Баспаны" также подтверждены на уровне "BВB", передает Kazakhstan Today.

Подтверждение рейтингов отражает неизменившееся мнение Fitch о сильных связях "Баспаны" с Республикой Казахстан ("BBB"/прогноз "Стабильный"/"F2"). В соответствии с методологией рейтингования компаний, связанных с государством, Fitch применяет подход "сверху-вниз" и расценивает способность и готовность государства предоставлять "Баспане" поддержку как очень высокую. Исходя из оценки степени связи и стимулов для предоставления поддержки, рейтинга дефолта эмитента "Баспаны" находятся на одном уровне с РДЭ Республики Казахстан", - сообщает Fitch Ratings.

Как сообщили в пресс-службе "Баспаны", рейтинговое агентство оценивает статус, собственность и контроль Ипотечной организации на очень сильном уровне.

Данная оценка подкрепляется тем фактом, что "Баспана" находится в 100-процентной собственности Национального банка Республики Казахстан, который осуществляет строгий контроль за деятельностью компании. Несмотря на то, что компания ведет свою деятельность в рамках общего правового режима для коммерческих организаций, она является единственным агентом государства в жилищном секторе страны, находящемся в прямой собственности НБРК. Fitch полагает, что в случае ликвидации компании, ее обязательства, скорее всего, в конечном итоге будут переданы Нацбанку или другой назначенной правительством организации", - пишут аналитики Fitch Ratings.

Впервые рейтинг Fitch был присвоен "Баспане" 19 декабря 2018 года. В декабре текущего года Ипотечная организация сообщала, что своевременно и в полном объеме осуществило второе погашение на общую сумму 32,55 млрд тенге. В октябре текущего года "Баспана" своевременно погасила 20,89 млрд тенге по первому выпуску своих облигаций . Первичное размещение облигаций состоялось в октябре 2018 года по средневзвешенной ставке 9,59% годовых.

Дочерняя структура Национального банка - "Баспана" занимается привлечением средств через фондовый рынок за счет выпуска облигаций и выкупа ипотечных портфелей у банков второго уровня. Общая сумма размещенных облигаций на 18 декабря 2019 года составляет 282,6 млрд тенге.

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