Fitch подтвердило рейтинги Казахстана, прогноз "Стабильный"

Лондон. 26 марта. Kazakhstan Today - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом, передает Kazakhstan Today.

"РДЭ Казахстана "ВВВ", с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, которые подкрепляются значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабые банковский сектор и индикаторы Всемирного банка по качеству управления, а также более высокую инфляцию в сравнении с сопоставимыми эмитентами с рейтингами "BBB", - сообщает Fitch Ratings.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что более высокие средние цены на нефть и увеличившийся объем добычи на Кашаганском нефтяном месторождении способствовали сильному экономическому росту в 2018 году на уровне 4,1% в сравнении с пятилетним средним показателем в 2,9% и текущей медианой для сопоставимых эмитентов в 3,5%. Небольшое снижение нефтедобычи ввиду проведения ремонтных работ на крупнейшем из нефтяных месторождений страны обусловит замедление роста в 2019 году до 3,4%, но увеличение уровня заработной платы и рост потребительского кредитования, а также существенные инвестиции в энергетический и добывающий секторы будут поддерживать внутренний спрос. Расширение деятельности на Тенгизском нефтяном месторождении в определенной степени обеспечит сильный стимул для роста в среднесрочной перспективе.

Баланс счета текущих операций существенно улучшился в 2018 году ввиду увеличения экспорта нефти и с учетом благоприятных условий торговли, и по счету текущих операций наблюдался небольшой профицит, составивший по оценкам 0,5% от ВВП, в сравнении с дефицитом в 1,3% для текущей медианы для рейтингов "BBB".

По нашим прогнозам, в 2019-2020 годы счет текущих операций снова станет дефицитным ввиду увеличения импорта на фоне растущих потребительских расходов и значительных инвестиций, но при этом будет финансироваться за счет сохраняющихся притоков чистых прямых иностранных инвестиций", - отмечает Fitch Ratings.

Чистый внешний долг более чем вдвое превышает текущий медианный показатель для рейтингов "BBB", но при этом снизился до 16,6% от ВВП (23,6% в 2017 году) ввиду существенного сокращения долговой нагрузки в частном секторе, и 64% от валового внешнего долга состоит из внутрикорпоративных кредитов.

Суверенный внешний баланс Казахстана по-прежнему является одним из ключевых благоприятных рейтинговых факторов: чистые иностранные активы государства составляли 43,8% от ВВП на конец 2018 года по сравнению с медианным показателем в 2,6% для рейтингов "BBB".

Активы Национального фонда РК (НФРК) снизились до 33% от ВВП в 2018 году ($57,7 млрд) с 37% в 2017 году ($58,3 млрд), что отражает главным образом результат отрицательной переоценки портфеля долевых инструментов. По прогнозам Fitch, активы НФРК восстановятся до $58 млрд (34% от ВВП) в 2019 году на фоне положительных сальдо у фонда, хотя планируемое увеличение оттока средств в бюджет будет препятствовать более быстрому восстановлению активов.

Валовые международные резервы Национального банка РК (НБРК) снизились до $30,2 млрд в 2018 году отчасти ввиду продажи валюты, но в 2019-2020 годы восстановятся примерно до $32 млрд (импортное покрытие в 12,7 месяца). Активы НФРК на сумму $530 млн остаются замороженными в ожидании дальнейшего разбирательства в судах Великобритании относительно законности решения арбитражного суда.

Процесс бюджетной консолидации продолжался в 2018 году: дефицит консолидированного общегосударственного бюджета сократился по оценкам до 0,6% от ВВП (профицит в 2,8% от ВВП по оценкам правительства), по сравнению с 1,8% для текущей медианы для рейтингов "BBB", благодаря высоким ценам на нефть и налоговым доходам, а также сдерживанию роста расходов. Общегосударственный долг сократился по оценкам до 19,4% от ВВП в 2018 году (19,9% в 2019 году), что соответствует половине от текущей медианы для рейтингов "BBB".

Fitch ожидает, что бюджетный дефицит увеличится до 1,8% от ВВП в 2019 году и 1,9% в 2020 году по мере применения правительством менее жесткой бюджетной политики. Ненефтяной дефицит бюджета достигнет прогнозируемого уровня в 7,4% от ВВП по сравнению с первоначальным целевым показателем правительства в 5,8%.

После перестановок в правительстве в феврале бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о реализации новой социальной программы на сумму 1,3 трлн тенге в течение трех лет, включая увеличение минимальной заработной платы на 50%, снижение налога на доходы физических лиц для населения с низким уровнем дохода и создание нового фонда прямых инвестиций в целях поддержки ненефтяных секторов. Задача на среднесрочную перспективу согласно бюджетному правилу предусматривает ограничение трансфертов из Государственного нефтяного фонда уровнем в 2 трлн тенге к 2020 году, но пересмотренный бюджет на 2019 год включает увеличение трансфертов до 3 трлн тенге с 2,6 трлн тенге в 2018 году, в сравнении с первоначально прогнозировавшимся снижением.

Идет продвижение вперед с реализацией структурных реформ, включая приватизацию предприятий в госсобственности и диверсификацию экономики, хотя мы ожидаем, что диверсификация по-прежнему будет очень постепенной. На нефть и металлы продолжает приходиться 40% ВВП, и нефтяные доходы составляют 43% и 63% от фискальных поступлений и поступлений от экспорта товаров. Было достигнуто продвижение вперед в рамках второй программы приватизации, и в 2018 году были проданы 15% акций Казатомпрома, но сроки планируемых IPO семи государственных компаний, находящихся в собственности суверенного фонда Самрук-Казына, включая Казахтелеком, Эйр Астана и Самрук-Энерго, запланированных на 2019 год, остаются неопределенными", - отмечают эксперты.

По мнению Fitch, дальнейшая государственная поддержка банковского сектора может быть необходимой, но не оказала бы существенного давления на суверенный баланс. В феврале 2019 года находящийся в государственной собственности Фонд проблемных кредитов дополнительно купил проблемные активы у Цеснабанка на сумму 604 млрд тенге, использовав поступления от облигаций, на которые подписался НБРК. Это позволило продать Цеснабанк управляемой государством брокерской компании First Heartland Securities и последовало за приобретением сельскохозяйственного портфеля банка на сумму 450 млрд тенге (0,8% от ВВП) Фондом проблемных кредитов в 2018 году.

Расчистка банковского сектора продолжилась в 2019 году, и регулятивная система улучшилась; НБРК отозвал лицензии у трех банков небольшого размера за несоблюдение нормативов по капиталу в 2018 г. В то же время в целом банковский сектор остается слабым, о чем свидетельствует используемый Fitch Индикатор банковской системы "b". Хотя официальный показатель неработающих кредитов составлял 8% на конец 2018 года, он, вероятно, не в полном объеме отражает проблемные кредиты, считают аналитики.

Согласно оценкам НБРК, неработающие и реструктурированные кредиты составляют 17% всех кредитов, в то время как, по оценкам Fitch, кредиты 3 стадии и 2 стадии равны 30% от валовых кредитов у некоторых из более крупных банков. Предоставление кредитов сократилось на 1,4% в 2018 году, а ликвидность увеличилась, отражая ограниченные возможности в плане кредитования.

Долларизация остается высокой относительно сопоставимых эмитентов с рейтингами "BBB" и была на уровне 48% от суммарных депозитов на конец 2018 г. и 26% от кредитов.

Инфляция стала более умеренной на уровне 5,3% в декабре, но по-прежнему была выше текущей медианы для стран с рейтингами "BBB" в 2,8%.

НБРК повысил свои базовые ставки на 25 б.п. в октябре ввиду возросшей волатильности обменного курса и более высоких цен на топливо, а также продал в сентябре $520 млн, чтобы сдержать девальвационные ожидания, впервые с октября 2017 года.

По прогнозам Fitch, инфляция в среднем составит 4,8% в 2019-2020 годы, что на уровне пересмотренного целевого диапазона НБРК в 4%-6% на 2019-2020 годы. В то же время инфляционные риски являются высокими с учетом обеспокоенности по поводу новых санкций США в отношении России и возможной волатильности рубля, а также повышений минимальной заработной платы и снижения налога на доходы физлиц, что может обусловить инфляционное давление, хотя частично компенсируется снижением тарифов на коммунальные услуги на 10% с января 2019 года.

Монетарная политика поддерживает процесс снижения темпов инфляции, но более значительное укрепление проводимой политики по-прежнему сдерживается слабым финансовым сектором, относительно узкими внутренними финансовыми рынками, сохраняющейся высокой долларизацией и участием НБРК в квазибюджетных операциях. Это включает финансирование ипотечной программы 7-20-25, предоставление долгосрочного субординированного кредита на сумму 650 млрд тенге банковскому сектору в 2017 году, а также финансирование недавней реструктуризации Цеснабанка в феврале 2019 году.

Показатели развития человеческого потенциала и финансового развития в целом находятся на уровне медианы для рейтингов "BBB", но индикаторы Всемирного банка по качеству управления, хотя и улучшаются, по-прежнему являются неблагоприятным рейтинговым фактором, отчасти отражая концентрацию полномочий у президента.

В феврале 2019 года бывший президент страны провел перестановки в правительстве и заменил председателя НБРК из-за недостаточных темпов реализации структурных реформ, а также призвал правительство и центральный банк увеличить рост в 2019 году. Недавние неожиданные политические события ознаменовали первую смену лидера с момента получения независимости, но Fitch ожидает, что бывший президент Назарбаев сохранит существенное влияние в рамках своих новых должностей в качестве председателя Совета безопасности и главы партии Нур Отан. Какие-либо изменения экономической политики, вероятно, будут постепенными, по крайней мере до президентских и парламентских выборов, намеченных на 2020 год, хотя они могут быть перенесены на более ранний срок", - сообщает Fitch Ratings.

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