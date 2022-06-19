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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз.

Fitch ожидает снижения уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП.

Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора.

Кроме того, агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.