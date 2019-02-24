Fitch понизило рейтинги ККС и МРЭК

Москва. 28 января. Kazakhstan Today - 24 января Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Мангистауской распределительной электросетевой компании (МРЭК), Казахстан, в иностранной валюте с уровня "ВВ-" до "В+". Прогноз по рейтингу – "Стабильный", передает Kazakhstan Today.



Приоритетный необеспеченный рейтинг МРЭК понижен с уровня "ВВ-" до "В+", рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемая возвратность активов в 50%.



Как отмечается в сообщении рейтингового агентства, понижение рейтингов последовало за понижением рейтингов мажоритарного акционера МРЭК, ТОО "Казахстанские Коммунальные Системы" ("ККС"), которое является собственником 50,19-процентной доли в капитале МРЭК, или 52,63% обыкновенных акций. Рейтинги ККС и МРЭК находятся на одном уровне, поскольку почти половина долга МРЭК имеет гарантии от ККС.



"Мы оцениваем профиль МРЭК на самостоятельной основе как соответствующий середине рейтинговой категории "B", что отражает ее умеренный уровень левериджа, небольшой размер, концентрацию по отраслям и клиентам, а также ожидания Fitch в отношении отрицательного свободного денежного потока. Кроме того, рейтинг учитывает тарифное регулирование на долгосрочной основе, несмотря на ожидаемый рост тарифов в 2018-2020 годы ниже уровня инфляции, а также хорошее качество контрагентов и близкую к монопольной позицию компании в сегменте передачи и распределения электроэнергии в Мангистауской области", - сообщает Fitch Ratings.



Ранее, Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ТОО "Казахстанские коммунальные системы" (ККС) в иностранной валюте с уровня "ВВ-" до "B+". Прогноз по рейтингу – "Стабильный". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга был понижен с уровня "ВВ-" до "В+", рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемая возвратность активов в 50%. Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.



Понижение рейтингов отражает ожидания Fitch, что скорректированный валовый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у компании ухудшится до свыше 3x в 2018-2021 годы, главным образом, на фоне более низких, чем ожидалось, утвержденных тарифов и более высокого, чем ожидалось, размера гарантии, которую мы относим к забалансовому долгу, на конец 2018 года. Рейтинг сдерживается слабым качеством корпоративного управления, которое проявляется в сделках с третьими сторонами, являющихся негативными для кредитоспособности компании, по-прежнему ограниченным масштабом деятельности и развивающейся регуляторной средой. Рейтинг поддерживается вертикальной интеграцией у компании и очень низкими валютными рисками, пишет Fitch Ratings.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства