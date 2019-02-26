Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги "Самрук-Энерго" на уровне "BB", прогноз "Стабильный"

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "Самрук-Энерго" на уровне "BB", прогноз "Стабильный", передает Kazakhstan Today.



"Подтверждение рейтингов обусловлено тем, что компания добилась значительных успехов в снижении доли заемных средств, достижении высоких показателей и значительных финансовых результатов группы за 2018 год, которые превзошли ожидания аналитиков", - говорится в сообщении компании, опубликованном на KASE.



Подтвержденный рейтинг включает в себя мнение агентства о нововведении в законодательстве по тарифам и введению рынка мощности с 2019 года, а также о мероприятиях, проводимых группой по корректировке предельного тарифа и получению индивидуальных тарифов в будущем, в том числе за счет ввода новых мощностей.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства