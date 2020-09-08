Fitch Ratings подтвердило рейтинг Алматы на уровне "ВВВ" со "Стабильным" прогнозом

Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило присвоенный Алматы в прошлом году долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ВВВ" с прогнозом "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

Подтверждение рейтинга означает хорошее кредитное качество Алматы и указывает на стабильную кредитоспособность города, несмотря на вынужденные карантинные меры, отметили в пресс-службе акима города.

Данная оценка является благоприятным показателем для привлечения крупных долгосрочных инвестиций в экономику города, для финансирования крупных инфраструктурных проектов", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что кредитный рейтинг Алматы включен в список рейтингов ведущих мировых столиц, оцениваемых Fitch Ratings, с целью привлечения внимания международного инвестиционного сообщества.

Международная финансовая корпорация (IFC) в составе Всемирного банка принимает непосредственное участие в присвоении и подтверждении кредитного рейтинга, с перспективой получения доступа к долгосрочному капиталу и увеличению инвестиций в инфраструктуру Алматы.

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