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Fitch Ratings подтвердило рейтинг Алматы на уровне "ВВВ" со "Стабильным" прогнозом

07.09.2020, 17:10 4483
Алматы. 7 сентября. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило присвоенный Алматы в прошлом году долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ВВВ" с прогнозом "Стабильный", передает Kazakhstan Today.
 
Подтверждение рейтинга означает хорошее кредитное качество Алматы и указывает на стабильную кредитоспособность города, несмотря на вынужденные карантинные меры, отметили в пресс-службе акима города.
 

Данная оценка является благоприятным показателем для привлечения крупных долгосрочных инвестиций в экономику города, для финансирования крупных инфраструктурных проектов", - сообщили в пресс-службе. 

 
Также отмечается, что кредитный рейтинг Алматы включен в список рейтингов ведущих мировых столиц, оцениваемых Fitch Ratings, с целью привлечения внимания международного инвестиционного сообщества.
 
Международная финансовая корпорация (IFC) в составе Всемирного банка принимает непосредственное участие в присвоении и подтверждении кредитного рейтинга, с перспективой получения доступа к долгосрочному капиталу и увеличению инвестиций в инфраструктуру Алматы.
 

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