Fitch Ratings подтвердил кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

По мнению агентства, стабильный рейтинг Казахстана отражает высокий уровень устойчивости экономики страны.

Отмечается, что, несмотря на неопределенность, связанную с ценами на нефть и распространением коронавирусной эпидемии в мире, в стране сохраняется низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, необходимых для смягчения существующих и потенциальных внешних шоков.

Положительным фактором устойчивости кредитных оценок также является улучшение качества государственных институтов.

Fitch отметило роль реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, в обеспечении устойчивости национальной экономики в 2020 года. По оценкам агентства, темпы роста экономики в 2021 году составят 3,5%.

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