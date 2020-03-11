Fitch Ratings и S&P подтвердили рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Международные рейтинговые агентства (Fitch Ratings, Standard and Poor`s) подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на уровне "BBB" со "Стабильным" прогнозом. Об этом сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов в ходе заседания правительства по рассмотрению итогов социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В текущем периоде обновлен кредитный рейтинг Казахстана. Международные рейтинговые агентства - Fitch Ratings, Standard and Poor`s - подтвердили суверенные кредитные рейтинги Казахстана на уровне "BBB". Прогноз сохранен на уровне "Стабильный". При этом Standard and Poor`s присвоил рейтинг 6 марта, Fitch Ratings - 21 февраля текущего года", - проинформировал Даленов.





Он отметил, что, по мнению внешних международных экспертов, стабильный прогноз "Стабильный" связан с макроэкономической стабильностью, имеющимися резервами внутреннего спроса и увеличением ненефтяного сектора.

По данным МНЭ, рост ВВП январе - феврале (3,3%) обеспечен увеличением объемов строительства, промышленности и торговли. Рост инвестиций в основной капитал составил 11,6%. За январь-февраль инвестировано в экономику 1,5 трлн тенге, при этом половина вложенных инвестиций приходится на Атыраускую область.

Годовая инфляция находится на верхней границе целевого коридора в 6%. В базовых отраслях экономики в отчетный период сохранялась положительная динамика. В строительстве был рост на уровне 11,9%, в связи - 10,7%, промышленности - 5,8%, торговле - 3,6% и сельском хозяйстве - 2,2%.

В январе текущего года внешнеторговый оборот составил $6,7 млрд. Объемы экспорта - $4,3 млрд, импорт - $2,4 млрд. Обеспечено положительное сальдо торгового баланса. Темп роста промышленности составил 5,8%. При этом обрабатывающий сектор (9,4%) вырос темпами в два раза выше чем горнодобыча (4,7%). В 8 регионах объемы промышленности выросли от 5,9% до 8,3%. В обрабатывающем секторе достигнут рост на уровне 9,4%. 5 регионов показали рост выше среднереспубликанского уровня", - сообщил Даленов.





В целом, по словам министра нацэкономики, по итогам двух месяцев сохраняется положительная динамика.

Даленов также отметил, что на фоне падения цен на нефть цены на металлы демонстрируют снижение. В частности, цены на цинк понизились на 16%, на медь - на 12%, на железную руду - на 4%, на ферросплавы - на 1,2%.

Принимая во внимание внешнюю конъюнктуру и внешние условия, разработаны сценарные прогнозы развития экономики и соответствующий пакет мер. Сформированы подходы по обеспечению сбалансированности бюджета. При этом финансирование социальных обязательств государства будет выполнено в полном объеме.

Функционируют региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров. Проводится мониторинг ситуации на рынке труда. Реализуется пул инвестиционных проектов. Данные меры направлены на сохранение макроэкономической стабильности", - отметил министр.

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