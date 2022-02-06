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Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

05.02.2022, 10:50 18236
НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По мнению аналитиков Fitch, прогноз отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы страны.
 
Агентство отметило, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. По мнению агентства, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства поддержат рост казахстанской экономики.
 
Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 46% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. При этом отмечается зависимость страны от сырьевых товаров, более высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики по сравнению с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом.
 
Аналитики Fitch Ratings прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу 2022 года и возвращение инфляции к целевому коридору к концу 2023 года. В Агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной задачей и отдельно отмечают ответные экономические меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду с более расширенным планом по улучшению социально-экономической ситуации.
 
В Fitch Ratings также подчеркнули совершенствование практики регулирования и надзора в банковском секторе и указали на улучшение его показателей: уровень неработающих кредитов достиг исторически низкого уровня в 3,3%, обеспечиваются достаточность капитала и ликвидность. При этом сохраняется более высокий в сравнении с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом уровень долларизации депозитов, а также быстрый рост кредитования, в частности, ипотечного кредитования.
 
Согласно Fitch Ratings, динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего политического и социального развития, совершенствования государственного управления, а также от направлений экономической политики.
 
Также аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше, информирует primeminister.kz.
 
Более того, согласно прогнозу Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором. По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.
 
В целом, в ближайшие 2 года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов.
 

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В Алматы за "серые сертификаты" на импортные товары оштрафован крупный продавец бытовой техники

04.02.2022, 19:14 30221
АЛМАТЫ. 4 ФЕВРАЛЯ – АО Technodom Operator оштрафован за реализацию товаров без проведения испытаний в аккредитованных лабораториях, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате проверок Комитетом технического регулирования и метрологии Минторговли РК, выяснилось, что компания ввозила и реализовала бытовую технику, которая была декларирована на основе протоколов испытаний, выданных российскими не аккредитованными лабораториями и не включенными в Единый реестр испытательных лабораторий ЕАЭС, отметили в ведомстве.
 

Товары, не испытанные компетентными лабораториями, являются потенциально опасными и могут повлечь риски жизни и здоровью граждан страны, повлечь пожары, ударить током, стать причиной замыкания и т.д.)", - уточнили в министерстве.

 
Продавец техники обязался устранить их в кратчайшие сроки, то есть либо прекратить продажу таких товаров, либо пройти все испытания. В отношении компании наложен штраф, проинформировали в министерстве.
 

По результатам анализа приказом комитета действие деклараций в Казахстане было отменено и приняты меры по информированию стран ЕАЭС по факту действий лабораторий стран-партнеров. В органы таможенного контроля направлены письма для пресечения дальнейшего ввоза таких товаров и в сети магазинов о недопустимости ее реализации", - говорится в сообщении ведомства.

 
Отмечается, что проверки были проведены на основании обращения от ОЮЛ "Казахстанская ассоциация органов по оценке соответствия" о выявлении 12 деклараций о соответствии техническим регламентам ЕАЭС в отношении электрической бытовой техники иностранного производства.
 

Политика "нулевой терпимости" к так называемым "серым сертификатам" является безусловным принципом нашей работы, поскольку такого рода нарушения подрывают доверие как добросовестных производителей, так и общества и могут причинить серьезный ущерб жизни и здоровью граждан", - отметил председатель комитета Арман Абенов.

 

Будущее расширение Карачаганакского проекта обсудил Смаилов с представителями Chevron

04.02.2022, 13:44 37226
Будущее расширение Карачаганакского проекта обсудил Смаилов с представителями Chevron
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Вопросы развития Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с вице-президентом по вопросам добычи компании "Шеврон" (Chevron) Джеймсом Джонсоном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Необходимо обеспечить своевременный запуск всех реализуемых проектов. Важно проводить качественный мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости работников", - сказал на встрече глава правительства. 

 
Он подчеркнул, что правительство РК уделяет особое внимание развитию Тенгизского месторождения и намерено развивать долгосрочное сотрудничество с компанией "Шеврон". 
 
Джонсон, в свою очередь, поблагодарил правительство РК за обеспечение благоприятного инвестиционного климата и решение возникающих вопросов в ходе реализации проектов в нефтегазовой отрасли. 
 

Шеврон" является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). 

 
В 2021 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,55 млн тонн. В текущем году планируется добыть 28,73 млн тонн нефти. 
 
Проект планируется завершить в конце 2023 года. Это позволит увеличить объем добычи нефти на 12 млн тонн в год. 
 
Также прорабатывается вопрос обеспечения сырьем ТШО двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области. 
 
В октябре прошлого года между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан меморандум о взаимопонимании по созданию фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом 248,5 млн долларов. 
 
Капитализацию фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в РК. 
 
Средства фонда будут направлены на развитие экономики и местного содержания путем инвестирования в предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.

Ранее Смаилов обсудил реализацию совместных инвестпроектов в Казахстане с главой российского ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым.     
 

Госаудит выявил нарушения на сумму свыше 24 млрд тенге в Кызылординской области

04.02.2022, 13:19 38331
Госаудит выявил нарушения на сумму свыше 24 млрд тенге в Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. 4 ФЕВРАЛЯ - Департамент внутреннего государственного аудита Кызылординской области по результатам проверок за 2021 год выявил нарушения на общую сумму 24,1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Произведено 255 аудиторских мероприятий, по результатам которых были установлены нарушения на общую сумму 24,1 млрд тенге. В том числе нарушения бюджетного и иного законодательства - на сумму 17,9 млрд тенге, законодательства о государственных закупках - 6,1 млрд тенге", - сообщается на сайте комитета внутреннего госаудита Министерства финансов РК. 

 
В департаменте подчеркнули, что из общей суммы 8,9 млрд. тенге выявленных финансовых нарушений, департаментом восстановлено 6,4 млрд тенге. Возмещены в бюджет необоснованно использованные средства в размере 2 млрд тенге. 
 

Составлено 336 протоколов об административных правонарушениях, где общая сумма наложенного штрафа составила 31 млн тенге. Из них в доход бюджета взыскано 30,3 млн тенге", - сообщили в комитете. 

 
В правоохранительные органы передано 24 материала государственного аудита с суммой нарушений законодательств на 9,3 млрд тенге. По 6 материалам аудита возбуждены уголовные дела, которые направлены в судебные органы.
 
К дисциплинарной ответственности привлечены более 290 чиновников. 
 
Напомним. в начале февраля на совещании по противодействию коррупции президент Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности и поставил ряд задач перед уполномоченными органами. 
 

Продукты в Казахстане продолжают дорожать

04.02.2022, 13:17 38981
Продукты в Казахстане продолжают дорожать
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане годовой рост цен на продукты достиг 10%. Продовольственные товары с начала года подорожали на 1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом уровень инфляции в январе текущего года составил 0,7% за месяц и 8,5% - в годовой динамике. Причем педалирует инфляционные процессы именно сегмент продовольственных товаров: рост цен в секторе составил 1% за месяц и сразу 9,9% - за год. Сразу в 9 из 17 регионов РК отмечен месячный рост цен на продукты более чем на 1%. Из них в 7 регионах годовой рост цен в секторе превысил 10%", - сообщает energyprom.kz.

 
Аналитики отмечают, что удешевление продовольственных товаров или хотя бы сохранение цен на том же уровне в месячной динамике не отмечено ни в одном регионе страны.
 
По их словам, несмотря на все предпринимаемые меры, обещания и поручения, социально значимые товары продолжают дорожать. Так, по итогам 25 января текущего года недельный рост цен в сегменте составил 0,4%, а рост с начала года - сразу 0,7%.
 

При этом из 19 товаров, входящих в категорию социально значимых, с начала года не показали удорожания всего четыре, и ещё два немного снизились в цене. Оставшиеся 13 товаров подорожали, некоторые из них - очень заметно. К примеру, на 2,2% с начала года подскочила в цене морковь, на 4,2% - картофель, сразу на 18,7% - капуста. Причем сезонным удорожанием этого не объяснить", - заявили они.

 
Среди крупных городов и мегаполисов страны более чем на 1% за неполный месяц выросли цены в Нур-Султане (сразу плюс 1,5%), Кокшетау (плюс 1,4%), Актобе (плюс 1,1%) и Таразе (плюс 1%). 
 
Отмечается, что речь идёт даже не обо всех продовольственных товарах, а только непосредственно о социально значимом минимуме, необходимом для выживания.
 
Ранее сообщалось, что сенатор предложил создать резервные продовольственные фонды для снижения импортозависимости Казахстана.
 

В мораторий на проверку бизнеса внесено исключение

04.02.2022, 11:13 42426
В мораторий на проверку бизнеса внесено исключение
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - В мораторий на проверку бизнеса внесены исключения для участников государственныйх закупок, в действиях которых усматриваются признаки картеля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" введено дополнение, согласно которому проверки разрешается проводить в области защиты конкуренции в отношении участников государственных закупок, в действиях которых усматриваются признаки картельных соглашений.
 
Указ введен в действие со 2 февраля 2022 года.
 

Минсельхоз: новый закон позволит решить нехватку пастбищ, сенокосов и пахотных земель

04.02.2022, 10:30 43436
Минсельхоз: новый закон позволит решить нехватку пастбищ, сенокосов и пахотных земель
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Принятие законопроекта "О личном подсобном хозяйстве" позволит решить данные задачи путем создания прочной законодательной основы, откроет доступ к мерам господдержки через их кооперацию, на этой основе повысит эффективность и поднимет жизненный уровень жителей, заверили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В развитии личных подсобных хозяйств остаются нерешенными такие проблемные вопросы, как дефицит пастбищных и сенокосных угодий, экономическая недоступность кормов, сбыт выращенной продукции по справедливой цене, обеспечение материально-техническими ресурсами и другие не менее важные моменты, рассказали в пресс-службе МСХ РК.
 

Около половины сельскохозяйственных животных находятся в ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Огромный биологический актив не охвачен никакими технологическими процессами, хотя здесь заложен большой потенциал, позволяющий повысить эффективность производства и получать дополнительные доходы для роста жизненного уровня сельчан", - отметили в ведомстве.

 
Одной из острых проблем является удовлетворение растущих потребностей ЛПХ и их кооперативов в земельных угодьях.
 
В Минсельхозе рассказали, что законопроектом предлагается решить этот вопрос путем расширения существующих площадей, находящихся в ведении сельских акимов (земли населенных пунктов) и предназначенных для общественного пользования (выпас скота, сенокошение), выделения земельных угодий кооперативам ЛПХ из резервного фонда акимов районов и из земель запаса, вовлечения существующих организованных хозяйств, располагающих соответствующими земельными угодьями и производственной инфраструктурой, в состав кооперативов ЛПХ в качестве его членов.
 
Также отмечается, что четкая регламентация ведения хозяйственной деятельности ЛПХ позволит создать благоприятную экологическую обстановку, стабилизировать эпизоотическую и санитарную ситуацию не только в самих населенных пунктах, но и вокруг них.
 

Майнеров подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане - KEGOC

03.02.2022, 19:44 53286
Майнеров подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане - KEGOC
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Майнинговые фермы подключат к электричеству после исключения дефицита электроэнергии в Казахстане, сообщили в АО KEGOC в ответ на официальный запрос агентства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг может быть возобновлена после исключения дефицита электроэнергии и мощности", - отметили в KEGOC.

 
Плановая поставка электроэнергии в адрес потребителей, осуществляющих цифровой майнинг в настоящее время согласно требованиям действующих нормативно-правовых актов РК приостановлена из-за дефицита электроэнергии, который наблюдается в настоящее время в Единой электроэнергетической системе Казахстана, пояснили в компании.
 
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в 3 раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.
 
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
 
26 января депутат мажилиса Ержан Кудайберген попросил ускорить рассмотрение проекта закона "О цифровых активах РК" в связи с дефицитом электроэнергии и нелегальной деятельностью майнинговых компаний в стране. По его словам, у KEGOC нет управы на "серых" майнеров, и они продолжают перегружать энергосистему страны.
 
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии. В ноябре вице-министр энергетики Асет Магауов сообщил, что в часы пикового спроса отключать от подачи электроэнергии будут майнинговые компании.
 
21 января стало известно о планах Центрального банка России запретить выпуск, обмен и обращение криптовалют в России. Регулятор предлагает ввести ответственность за эти действия, а также за использование криптовалют для платежей.
 
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?"
 
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно".
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты. 
 

Сенатор предложил создать резервные фонды для снижения импортозависимости

03.02.2022, 17:10 48461
Сенатор предложил создать резервные фонды для снижения импортозависимости
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - На заседании сената парламента Республики Казахстан депутат Бауыржан Каниев обратился с запросом на имя премьер-министра, в котором предложил создать резервные продовольственные фонды для снижения импортозависимости Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Минсельхоза, импорт молочной продукции в общем объеме потребления составляет 23%, импортируется 38% мяса птицы и 44% колбасных изделий. Продовольственный рынок страны зависит от импортной продукции, что угрожает продовольственной и экономической безопасности государства", - сказал Бауыржан Каниев.

 
Он отметил, что уровень продовольственной безопасности в Казахстане можно назвать недостаточным.
 

Агропромышленный комплекс, обеспечивающий продуктами питания, за последние 20 лет не может поднять голову из-за кризиса. Нерешенные актуальные вопросы в этой сфере сдерживают развитие страны в целом", - заявил депутат.

 
По словам Бауыржана Каниева, госорганы ограничиваются лишь временными мерами без институционального изучения и кардинального решения вопросов в области продовольственной безопасности.
 

Принятые правительством меры временно приостановят отток продовольственных товаров и отечественной сельскохозяйственной продукции за пределы страны… Однако, государственное регулирование цен на социально значимую продукцию введено на срок не более 180 дней. По истечению этого срока ситуация не изменится, если не будет четкого механизма работы и комплексного плана", - сказал он.

 
По словам депутата, вышеперечисленные факторы требуют реформирования существующих и разработки новых механизмов обеспечения продовольствием на национальном уровне.
 
Депутат предложил законодательно закрепить вопросы формирования, хранения, использования государственных ресурсов зерна и другой сельхозпродукции.
 
Кроме того, он предложил установить предельные цены на социально значимые продовольственные товары, снизить торговые надбавки с 15% до 10%.
 
Также по словам депутата, необходимо определить и законодательно закрепить критерии основных направлений обеспечения продовольственной безопасности и внедрить механизм закупок на внешних рынках продовольственных товаров, не производимых в республике или производимых в малых объемах. 
 
Ранее сообщалось, в Казахстане предложили ввести бесплатные продуктовые карты для семей с низкими доходами.
 

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