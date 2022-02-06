Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

НУР-СУЛТАН. 5 ФЕВРАЛЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз - "стабильный", сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению аналитиков Fitch, прогноз отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы страны.

Агентство отметило, что, несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. По мнению агентства, плановое увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, рост мирового спроса на природные ресурсы, инвестиции в крупные энергетические проекты, а также восстановление объемов сельскохозяйственного производства поддержат рост казахстанской экономики.

Ключевым фактором сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значительные внешние резервы страны. По оценке Fitch Ratings, международные резервы на конец 2021 года составили 46% от ВВП, что значительно превышает медианный показатель по группе стран с сопоставимым кредитным рейтингом. При этом отмечается зависимость страны от сырьевых товаров, более высокий уровень инфляции и недостаточно развитая программа экономической политики по сравнению с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом.

Аналитики Fitch Ratings прогнозируют уровень инфляции в 7% к концу 2022 года и возвращение инфляции к целевому коридору к концу 2023 года. В Агентстве подчеркивают, что снижение инфляции является приоритетной задачей и отдельно отмечают ответные экономические меры, включая меры по стабилизации инфляции наряду с более расширенным планом по улучшению социально-экономической ситуации.

В Fitch Ratings также подчеркнули совершенствование практики регулирования и надзора в банковском секторе и указали на улучшение его показателей: уровень неработающих кредитов достиг исторически низкого уровня в 3,3%, обеспечиваются достаточность капитала и ликвидность. При этом сохраняется более высокий в сравнении с группой стран с сопоставимым кредитным рейтингом уровень долларизации депозитов, а также быстрый рост кредитования, в частности, ипотечного кредитования.

Согласно Fitch Ratings, динамика кредитного рейтинга будет зависеть от дальнейшего политического и социального развития, совершенствования государственного управления, а также от направлений экономической политики.

Также аналитики отмечают, что государственный долг страны остался на низком уровне, при этом чистые суверенные активы значительно выше, информирует primeminister.kz.

Более того, согласно прогнозу Fitch, Казахстан в среднесрочном периоде останется чистым кредитором. По прогнозам аналитиков, стабильность валютного курса, повышение урожайности, снижение изъятий накоплений из ЕНПФ позволят снизить уровень инфляции.

В целом, в ближайшие 2 года рост экономики Казахстана ожидается на уровне 4% благодаря росту сельскохозяйственного сектора и реализации крупных инвестиционных проектов.